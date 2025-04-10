Китай официально сократит количество показов американских фильмов

Об этот заявило Государственное управление по делам кинематографии страны

Слухи оказались правдой – Государственное управление по делам кинематографии Китая заявило, что власти страны планируют сократить количество показов американских фильмов на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

«Ошибочная практика правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении КНР неизбежно приведет к дальнейшему снижению благосклонности китайской аудитории к американским фильмам. Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Представители управления также подчеркнули, что Китай является вторым по величине кинорынком в мире.

«Мы всегда придерживаемся высокого уровня открытости внешнему миру и будем представлять первоклассные фильмы из большего количества стран мира, чтобы удовлетворить спрос рынка», – добавили они.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил повышении тарифов на китайскую продукцию до 125%. Правительство Китая, в свою очередь, в ответ на действия Вашингтона объявило о том, что поднимет дополнительные пошлины на импорт из США до 84%.

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