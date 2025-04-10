top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Китай официально сократит количество показов американских фильмов

Китай официально сократит количество показов американских фильмов

Автор: Илья Кувшинов

10 апреля 2025

Об этот заявило Государственное управление по делам кинематографии страны

Слухи оказались правдой – Государственное управление по делам кинематографии Китая заявило, что власти страны планируют сократить количество показов американских фильмов на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

«Ошибочная практика правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении КНР неизбежно приведет к дальнейшему снижению благосклонности китайской аудитории к американским фильмам. Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Представители управления также подчеркнули, что Китай является вторым по величине кинорынком в мире.

«Мы всегда придерживаемся высокого уровня открытости внешнему миру и будем представлять первоклассные фильмы из большего количества стран мира, чтобы удовлетворить спрос рынка», – добавили они.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил повышении тарифов на китайскую продукцию до 125%. Правительство Китая, в свою очередь, в ответ на действия Вашингтона объявило о том, что поднимет дополнительные пошлины на импорт из США до 84%.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

CinemaCon 2025: Презентация Universal
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чарт
Подробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в России
Подробнее
Дивный новый мир: реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров в Россию?
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 марта – 6 апреля 2025 года
Подробнее
«Инклюзия в кино» и МШК запускают опен-колл на инклюзивную лабораторию для сценаристов
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Disney
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Paramount
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2024 год
Подробнее
Касса четверга: сиквел «Бати» захватил первенство
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» стартовал выше самых оптимистичных прогнозов
Подробнее
Касса России: «Батя 2. Дед» уверенно возглавил прокат
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин приговорен к четырем годам колонии строгого режима
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на создание и переоборудование кинозалов в малых городах
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на модификацию оборудования ранее поддержанных кинозалов
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Гипнозис»
Подробнее
Американская касса: «Minecraft в кино» продемонстрировал лучший старт среди экранизаций видеоигр
Подробнее

Новости по теме

Китай может забанить голливудский контент в ответ на повышение пошлин США
Подробнее
«Союзмультфильм» договорился о сотрудничестве с китайским холдингом China Media Group
Подробнее
Рынок онлайн-видео в Азии вырастет на 40% к 2029 году
Подробнее
Минкультуры рассказало о планах сотрудничества с Китаем в области кинематографии
Подробнее
Китайский бокс-офис снизится на 27% к концу 2024 года
Подробнее