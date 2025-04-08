top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Китай может забанить голливудский контент в ответ на повышение пошлин США

Китай может забанить голливудский контент в ответ на повышение пошлин США

Автор: Илья Кувшинов

8 апреля 2025

Об этом заявили в местных соцсетях несколько крупных китайских блогеров

Торговая война Китая и США выходит на новый уровень – в минувший понедельник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары.

Возможность тарифной ставки для китайских товаров в 104%, безусловно, не устраивает власти страны, и поэтому, по слухам, Китай рассматривает ряд ответных мер против США – в частности, полный запрет или  возможное сокращение импорта американских фильмов. Об этом в местных соцсетях написали сразу несколько крупных китайских блогеров.

Напомним, что власти КНР имеют полный контроль над местным кинопрокатом. Тем не менее, за последние несколько лет в стране интерес к голливудскому контенту сильно упал – так, например, самыми кассовыми американскими лентами в Китае в 2024 году стали ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ ($130 млн) и ЧУЖОЙ: РОМУЛ ($107 млн). 

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

CinemaCon 2025: Презентация Warner Bros.
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Universal
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чарт
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Батя 2. Дед» опережает «Тещу»
Подробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в России
Подробнее
Дивный новый мир: реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров в Россию?
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 марта – 6 апреля 2025 года
Подробнее
«Инклюзия в кино» и МШК запускают опен-колл на инклюзивную лабораторию для сценаристов
Подробнее
Стала известна программа и жюри фестиваля «Святая Анна»
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Sony Pictures
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Disney
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Lionsgate
Подробнее
Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 апреля
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Paramount
Подробнее
Касса четверга: сиквел «Бати» захватил первенство
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2024 год
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Гипнозис»
Подробнее

Новости по теме

«Союзмультфильм» договорился о сотрудничестве с китайским холдингом China Media Group
Подробнее
Рынок онлайн-видео в Азии вырастет на 40% к 2029 году
Подробнее
Минкультуры рассказало о планах сотрудничества с Китаем в области кинематографии
Подробнее
Китайский бокс-офис снизится на 27% к концу 2024 года
Подробнее
Владимир Путин прокомментировал готовящийся меморандум о совместном кинопроизводстве с Китаем
Подробнее