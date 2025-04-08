Китай может забанить голливудский контент в ответ на повышение пошлин США

Об этом заявили в местных соцсетях несколько крупных китайских блогеров

Торговая война Китая и США выходит на новый уровень – в минувший понедельник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары.

Возможность тарифной ставки для китайских товаров в 104%, безусловно, не устраивает власти страны, и поэтому, по слухам, Китай рассматривает ряд ответных мер против США – в частности, полный запрет или возможное сокращение импорта американских фильмов. Об этом в местных соцсетях написали сразу несколько крупных китайских блогеров.

Напомним, что власти КНР имеют полный контроль над местным кинопрокатом. Тем не менее, за последние несколько лет в стране интерес к голливудскому контенту сильно упал – так, например, самыми кассовыми американскими лентами в Китае в 2024 году стали ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ ($130 млн) и ЧУЖОЙ: РОМУЛ ($107 млн).

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