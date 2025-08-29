Зрителям в Пекине, Синине и Ланьчжоу представят восемь отечественных картин

С 1 по 12 сентября в Китае пройдет Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры России и Государственного управления по кинематографии КНР.

Зрители увидят восемь картин, представляющих разные жанры российского кинематографа: военные драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, КАРУЗА и ГРУППА КРОВИ, приключенческую драму СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, sci-fi мелодраму ON И ОНА, а также сказки ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ.

В состав российской делегации, которая представит свои фильмы в Китае, вошли режиссеры Сергей Коротаев, Александр Котт, Алексей Нужный, продюсер Сергей Багиров, актриса Екатерина Домашенко, а также генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Показы пройдут сразу в трех городах: Пекине, Синине (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Организаторы отмечают, что это уже третий фестиваль в Китае, который проходит в формате киномарафона, расширяя географию российско-китайского культурного сотрудничества.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ