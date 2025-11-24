Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине

«Авиатор» стартовал ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект заработал еще чуть больше 340 млн рублей, что позволило ему достичь престижной миллиардной планки уже на одиннадцатый день проката.



Серебро таблицы отошло лучшей новинке уикенда – семейному проекту МАША И МЕДВЕДИ (NKI). Сказочный релиз сумел положить в копилку около 75 млн рублей в свой первый уикенд.

Третья строчка чарта досталась фантастической драме АВИАТОР (AK). Отечественный релиз выступил ниже ожиданий и освоил также около 75 млн рублей за четыре дня проката. Не исключено, что при финальном подсчете ему удастся обойти в таблице МАШУ И МЕДВЕДИ.



Мультфильм СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ (CP) записал на свой счет 17 млн рублей, что позволило ему занять девятую строчку таблицы лучших релизов уикенда.



Замкнул десятку лучших триллер СУЩНОСТЬ (WP) с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. С учетом сеансов на языке оригинала, в копилке проекта оказалось примерно 14 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3