top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине

Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине

Автор: Георгий Романов

24 ноября 2025

«Авиатор» стартовал ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект заработал еще чуть больше 340 млн рублей, что позволило ему достичь престижной миллиардной планки уже на одиннадцатый день проката. 

Серебро таблицы отошло лучшей новинке уикенда – семейному проекту МАША И МЕДВЕДИ (NKI). Сказочный релиз сумел положить в копилку около 75 млн рублей в свой первый уикенд.

Третья строчка чарта досталась фантастической драме АВИАТОР (AK). Отечественный релиз выступил ниже ожиданий и освоил также около 75 млн рублей за четыре дня проката. Не исключено, что при финальном подсчете ему удастся обойти в таблице МАШУ И МЕДВЕДИ.

Мультфильм СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ (CP) записал на свой счет 17 млн рублей, что позволило ему занять девятую строчку таблицы лучших релизов уикенда. 

Замкнул десятку лучших триллер СУЩНОСТЬ (WP) с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. С учетом сеансов на языке оригинала, в копилке проекта оказалось примерно 14 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Госдума рассчитывает приравнять деструктивный контент к экстремистскому
Подробнее
Реконструкция кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге начнется осенью 2026 года
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в Promo Fest Pay TV
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Сиквел «Злой» может продемонстрировать лучший старт 2025 года в американском прокате
Подробнее
Предложение Netflix о покупке Warner Bros. Discovery включает выпуск фильмов в кинотеатрах
Подробнее
Звезды «Холодного сердца» получат по $60 млн за работу над двумя продолжениями
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Авиатор» стартовал со второй строчки
Подробнее
ИРИ открыл конкурс на создание национального контента
Подробнее
Фестиваль «Зимний» представил участников кинорынка авторского кино и деловую программу
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» уверенно забрала золото чарта
Подробнее
НТВ заключил эксклюзивный контракт со сценаристом «Ментовских войн»
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 ноября
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Авиатор» взлетел выше «Повелителя ветра» и «Селфи»
Подробнее
Касса России: «Иллюзия обмана 3» с большим отрывом возглавила прокат
Подробнее
Дракула в пиратской бухте
Подробнее