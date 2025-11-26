Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинок

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную комедию ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG), триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL), комедии ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AK) и ПО-БРАТСКИ (CAO) и турецкую мелодраму ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (VLG).

Самые высокие предпродажи среди новинок демонстрирует триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ. Внушительные данные в размере 3,3 млн рублей настраивают на то, что лента Линн Рэмси с участием Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона имеет все шансы выйти за пределы кассовых шаблонов арт-мейнстримных релизов и преподнести приятный кассовый сюрприз. Новинка уступила триумфатору последнего «Оскара», драмеди АНОРА (4,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн без учета превью) и приблизилась к каннской премьере двухлетней давности с участием Джонни Деппа ЖАННА ДЮБАРРИ (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 66,9 млн без учета превью). Также картина превзошла другие релизы компании «Про:взгляд», ВЫХОД 8 (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 41,9 млн без учета превью) и МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 19 млн без учета превью).

(млн рублей) АНОРА 4,131 ЖАННА ДЮБАРРИ 3,421 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 3,317 ВЫХОД 8 1,695 МЕЛОЧИ ЖИЗНИ 1,053

Из двух рассматриваемых российских комедий вперед вырвалась лента ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ. Заработав 787,3 тысяч рублей, новинка уступила комедии ЗВЕЗДЫ СИБИРИ (928,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 71,9 млн), но обошла другие аналоги: НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (596 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), НОВОГОДНИЙ ШЕФ (363,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 29,6 млн) и ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 31,8 млн).

В свою очередь, комедия ПО-БРАТСКИ отметилась предварительными данными в размере 228,1 тысячи рублей. Новинка уступила картинам СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (280,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,5 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но вдвое превзошла аналог НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн).

(тыс. рублей) ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ 928,3 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 787,3 НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ 596,0 НОВОГОДНИЙ ШЕФ 363,6 СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ 280,4 ТАЙНЫЙ САНТА 278,9 БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,7 ПО-БРАТСКИ 228,1 НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ 111,6

Военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ предварительно собрала 785,9 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже комедии ЗА ПАЛЫЧА! (833,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 70,1 млн), но выше военных картин ТАНКИ (340,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,6 млн) и КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (104,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,6 млн).

(тыс. рублей) ЗА ПАЛЫЧА! 833,4 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 785,9 ТАНКИ 340,3 КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 104,7

Турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ предварительно освоила 511,1 тысячи рублей. Данный уровень предпродаж не позволяет сравнить новинку с другой турецкой романтической картиной от компании «Вольга» ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ, но в то же время новинка оставила позади такие мелодрамы, как МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (404,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,2 млн) и ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (197,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,7 млн). Одновременно с этим картина с участием популярной у российской публики турецкой кинозвезды Ханде Эрчел уступила лентам МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), также выпущенным на нашем рынке компанией «Вольга».

(млн рублей) МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ 1,134 ВРЕМЯ ЖИТЬ 0,835 ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ 0,511 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА 0,404 ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ 0,197

Фото: кадр из фильма УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ

26.11.2025 Автор: Никита Никитин