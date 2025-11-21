top banner
Предварительная касса четверга: «Авиатор» стартовал со второй строчки

Автор: Георгий Романов

21 ноября 2025

Бронза досталась семейной картине «Маша и медведи»

Лучшая новинка четверга, фантастическая драма АВИАТОР (AK) заработала в первый день проката около 10 млн рублей, что позволило ей занять вторую строчку таблицы. С таким стартом проект может рассчитывать на 70-80 млн рублей по итогу уикенда.

Бронза чарта отошла еще одной новинке – семейной картине МАША И МЕДВЕДИ (NKI). Заработанные ей 6,9 млн рублей к концу недели могут вылиться в 70-90 млн рублей.

Также в десятку лучших с результатом в 2 млн рублей пробился триллер СУЩНОСТЬ (WP) с Бенедиктом Камбербэтчем. За четыре дня проката в копилке релиза может оказаться 15-16 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма АВИАТОР

