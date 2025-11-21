top banner
  • Warner Bros. Discovery рассчитывает принять финальное решение по продаже к концу года

Warner Bros. Discovery рассчитывает принять финальное решение по продаже к концу года

Автор: Илья Кувшинов

21 ноября 2025

Свои предложения подали Paramount, Comcast и Netflix

Paramount, Comcast и Netflix официально подали свои необязывающие коммерческие предложения по покупке Warner Bros. Discovery – теперь дальнейшая судьба медиаконгломерата в руках совета директоров.

По сообщению Bloomberg, WBD рассчитывает принять финальное решение к концу декабря. Тем не менее, для одобрения сделки регулирующими органами потребуется не менее года.

Все участники возможной сделки отказались от комментариев, однако инсайдеры подчеркнули, что в соответствии с обычной практикой все они должны были подписать соглашения о неразглашении информации. Напомним, что Comcast и Netflix больше всего заинтересованы в библиотеке Warner Bros., а Paramount готова купить компанию целиком, включая кабельные каналы.

Тем не менее, нельзя исключать, что корпорация не достигнет договоренностей ни с одним из претендентов и продолжит процесс разделения на две публичные компании – «Стриминги и студии» и «Глобальные сети».

