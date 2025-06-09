Warner Bros. Discovery разделят на две отдельные компании

Дэвид Заслав останется руководителей подразделения «Стриминги и студии»

Медиаконгломерат Warner Bros. Discovery, возглавляемый Дэвидом Заславом, разделится на две публичные компании.

В подразделение «Стриминги и студии» (Streaming & Studios) под управлением Заслава войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max и их библиотеки.

Секция «Глобальные сети» (Global Networks), в свою очередь, будет включать телевизионные бренды корпорации, вроде CNN, TNT Sports, Discovery, а также стриминговый сервис Discovery+ и спортивный портал Bleacher Report. Ей будет руководить финансовый директор WBD Гуннар Виденфельс.

Ожидается, что разделение будет завершено к середине 2026 года. До этого времени оба медиаменеджера сохранят свои текущие должности.