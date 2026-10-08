«Диггер» может стать одним из крупнейших кассовых провалов XXI века

Инсайдеры оценивают потенциальный убыток в $250 млн

Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту войдет в историю, но совсем не так, как хотелось бы студийным боссам: по информации TheWrap, ДИГГЕР может завершить прокат с убытком около $250 млн – даже с учетом будущих доходов от VOD и стриминговых лицензий.

Издание утверждает, что реальный бюджет ленты с Томом Крузом составил около $173 млн, а еще примерно $100 млн Warner Bros. потратила на продвижение. После перехода студии под контроль Skydance новые руководители, получившие доступ к финансовым документам, были шокированы масштабом потенциальных потерь.

Напомним, что за первый уикенд ДИГГЕР собрал $21 млн в мировом прокате, включая всего $8 млн в США. Источники TheWrap в медиаконгломерате Дэвида Эллисона утверждают, что теперь Skydance оценивает итоговые сборы фильма максимум в $40 млн.

Теперь у ленты Иньярриту есть все шансы попасть в пятерку самых провальных картин XXI века. На данный момент рейтинг возглавляет приключенческий боевик ДЖОН КАРТЕР ($250 млн убытка). Также в топ-5 входят ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР ($240 млн), КАПИТАН МАРВЕЛ 2 ($230 млн), СТРАННЫЙ МИР ($200 млн) и ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ ($200 млн).

Фото: кадр из фильма ДИГГЕР