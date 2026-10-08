top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Диггер» может стать одним из крупнейших кассовых провалов XXI века

«Диггер» может стать одним из крупнейших кассовых провалов XXI века

Автор: БК

8 октября 2026

Инсайдеры оценивают потенциальный убыток в $250 млн

Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту войдет в историю, но совсем не так, как хотелось бы студийным боссам: по информации TheWrap, ДИГГЕР может завершить прокат с убытком около $250 млн – даже с учетом будущих доходов от VOD и стриминговых лицензий.

Издание утверждает, что реальный бюджет ленты с Томом Крузом составил около $173 млн, а еще примерно $100 млн Warner Bros. потратила на продвижение. После перехода студии под контроль Skydance новые руководители, получившие доступ к финансовым документам, были шокированы масштабом потенциальных потерь.

Напомним, что за первый уикенд ДИГГЕР собрал $21 млн в мировом прокате, включая всего $8 млн в США. Источники TheWrap в медиаконгломерате Дэвида Эллисона утверждают, что теперь Skydance оценивает итоговые сборы фильма максимум в $40 млн.

Теперь у ленты Иньярриту есть все шансы попасть в пятерку самых провальных картин XXI века. На данный момент рейтинг возглавляет приключенческий боевик ДЖОН КАРТЕР ($250 млн убытка). Также в топ-5 входят ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР ($240 млн), КАПИТАН МАРВЕЛ 2 ($230 млн), СТРАННЫЙ МИР ($200 млн) и ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ ($200 млн).

Фото: кадр из фильма ДИГГЕР

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Международная касса: «Тайный дневник Верити» стал вторым среди адаптаций книг Коллин Гувер
Подробнее
Юра Борисов будет выдвигаться на «Оскар» в главной актерской категории за «Искусственный интеллект»
Подробнее
КИОН рассказал о новинках октября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Девятая планета» вновь первая
Подробнее
В Москве впервые пройдет Корейская кинонеделя
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова на вершине
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 октября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее
«Мстители: Финал» вновь стали самым кассовым фильмом в истории
Подробнее
Господдержка кинопроизводства в 2027 году может слегка уменьшиться
Подробнее
«Мэйдэй» и новая «Обитель зла» стали самыми популярными фильмами у пиратов в сентябре
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Девятая планета» продолжает лидировать
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Битва моторов»
Подробнее
Рост на разных скоростях: итоги первого полугодия 2026 года для кинорынка СНГ
Подробнее
Американская касса: «Диггер» показал худший старт для фильмов с Томом Крузом за последние 19 лет
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг детско-юношеских национальных фильмов (часть 1)
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг детско-юношеских национальных фильмов (часть 2)
Подробнее

Новости по теме

Paramount завершила сделку по покупке Warner Bros. Discovery
Подробнее
Skydance представил руководство нового объединенного медиаконгломерата
Подробнее
Кассовый провал «Диггера»: что пошло не так?
Подробнее
Джеймс Ганн останется во главе DC Studios после слияния Paramount и Warner Bros.
Подробнее
Майкл де Лука и Памела Эбди покинут Warner Bros. после слияния с Paramount
Подробнее