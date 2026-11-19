Информацию об этом подтвердил глава компании Дэвид Эллисон

Глава Skydance Дэвид Эллисон подтвердил, что Илон Маск стал инвестором объединенной компании Paramount и Warner Bros. Discovery. Об этом он заявил на конференции The New York Times DealBook Summit в Нью-Йорке.

По данным CNBC и Semafor, после завершения сделки Маск вложил в Skydance около $1 млрд, однако сам глава медиаконгломерата сумму инвестиций не раскрыл. Он высоко оценил предпринимательские достижения бизнесмена, назвав его «величайшим предпринимателем нашего времени», и признался, что считает его участие в капитале компании большой честью. Эллисон также выразил заинтересованность в возможном сотрудничестве с Маском, однако подчеркнул, что конкретных совместных проектов пока нет.

Кроме того, Эллисон подтвердил, что документальный фильм Алекса Гибни МАСК по-прежнему готовится к показу на HBO, несмотря на угрозы судебного разбирательства со стороны предпринимателя. Премьера картины запланирована на первый квартал 2027 года.

В ходе выступления глава Skydance также обозначил финансовые цели объединенной компании. К 2029 году она рассчитывает обеспечить ежегодную экономию в $6 млрд, а к 2030-му – выйти на $10 млрд свободного денежного потока. При этом совокупный чистый долг Paramount Skydance оценивается примерно в $80 млрд. Для достижения поставленных целей компания планирует сократить тысячи рабочих мест. Одновременно руководство намерено сохранить инвестиции в контент на уровне выше, чем у конкурентов: до объединения совокупные расходы Paramount и Warner Bros. на эти цели превышали $30 млрд.