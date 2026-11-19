Процедура может вступить в силу уже в феврале 2029 года

Лана и Лилли Вачовски официально уведомили Warner Bros. о намерении воспользоваться механизмом возврата авторских прав на МАТРИЦУ. По данным Puck, процедура может вступить в силу уже в феврале 2029 года и лишить студию американских прав на франшизу. Чтобы продолжить производство новых фильмов после этой даты, Skydance придется заключить с постановщицами новое соглашение.

Напомним, что медиаконгломерат уже некоторое время разрабатывает новый фильм серии под руководством Дрю Годдарда. Утверждается, что Вачовски не только поддерживают продолжение, но и в последнее время даже активнее участвуют в его творческой разработке.

Warner Bros. может попытаться оспорить возврат прав, доказав, что МАТРИЦА создавалась по заказу студии и поэтому не подпадает под соответствующий механизм. Однако в предыдущем судебном разбирательстве сама компания указывала, что Вачовски начали работу над фильмом еще в 1992 году, а к 1993-му подготовили сценарий – за год до заключения контракта с Warner Bros.

У команды Эллисона уже есть опыт подобных переговоров: в прошлом году она договорилась с наследниками Марио Пьюзо после запуска процедуры возврата прав на КРЕСТНОГО ОТЦА. Ранее Skydance также получила контроль над ТЕРМИНАТОРОМ и заключила новое соглашение с Джеймсом Кэмероном после возвращения американских прав на франшизу ее создателю в 2019 году.

Фото: кадр из фильма МАТРИЦА