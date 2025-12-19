Бывшие боссы Neon запустят собственный лейбл на Warner Bros.

Компания сосредоточится на небольших релизах с инновационными маркетинговыми кампаниями

Директор по маркетингу Neon Кристиан Паркс, который, в частности, отвечал за рекламные кампании недавних ПАРАЗИТОВ и СОБИРАТЕЛЯ ДУШ, перешел в Warner Bros. вместе с двумя своими коллегами, Джейсоном Уордом и Спенером Кольянтесом.

Трио станет частью нового лейбла, над созданием которого работают текущие главы киноподразделения Майкл Де Лука и Памела Абди. Ожидается, что бренд сосредоточится на недорогих кинотеатральных релизах, ориентированных на молодое поколение, с инновационными маркетинговыми кампаниями – причем, планируется запускать не больше двух-трех фильмов в год.

Стоит отметить, что идея старта лейбла находилась в работе еще до сделки с Netflix. Его официальное название будет оглашено в январе незадолго до начала фестиваля «Сандэнс».