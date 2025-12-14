Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 декабря 2025 года

«Наследник» с Гленом Пауэллом, нашумевший «Хитрый Койот», шпионский триллер «Гуантанамера» и многое

Завершившийся на этой неделе международный форум «Российский кинобизнес 2025/26» принес немало обновлений в прокатную сетку. Так, например, «НМГ Кинопрокат» анонсировал даты для сразу пяти отечественных проектов – ДЕД ФОМИЧ (23 июля), НЕАНДЕРТАЛЕЦ (28 января 2027 года), АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (22 апреля 2027 года), ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА (29 апреля 2027 года), НА СВЯЗИ (21 октября 2027 года). Компания также выпустит нашумевший фильм ХИТРЫЙ КОЙОТ, сделанный на Warner Bros. и являющийся гибридом CG-анимации и игрового кино – на данный момент, релиз картины запланирован на 27 августа.

Два проекта, ранее находившиеся в пакете «НМГ Кинопрокат», перешли в руки «Централ Партнершип» – комедии ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (26 февраля) и ДОКТОР ГАФ (19 марта). Новыми датами также обзавелись сказка МОРОЗКО, которая переехала с 12 февраля на 22 октября, и мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ, переместившийся с 26 февраля на 19 ноября. Шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА Сергея Мокрицкого, в свою очередь, дебютирует на экранах 19 февраля.

«Наше кино» было вынуждено сдвинуть релиз семейной комедии СНЕГОВИК на неделю позже – теперь картина выйдет в прокат 18 декабря.

Global Film убрал из прокатной сетки комедийный хоррор НОЧЬ КОЙОТА. Релиз ленты с Джастином Лонгом и Кейт Босуорт был намечен на 18 декабря.

«Вольга» выпустит в российский прокат фильм-победитель фестиваля авторского кино «Зимний» – драму ЦИНГА (26 февраля), а также комедийный триллер НАСЛЕДНИК с Гленом Пауэллом в главной роли (5 марта).

«Русский Репортаж» заявил сразу девять новых проектов на 2026 год – ГРЕХИ ЗАПАДА (15 января), МОЛЧАЛИВЫЙ ДРУГ (12 февраля), БЕЗУМНАЯ СТАРУХА (26 февраля), «Я» ЗНАЧИТ «ЯСТРЕБ» (12 марта), ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА (16 апреля), И НАСТУПИТ РАССВЕТ (18 июня), КРОВАВАЯ БУХТА (2 июля), ФЛАМИНГО ФЛАМЕНКО. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (22 октября) и ПИРАТКА МО (26 ноября). Помимо этого, компания покажет на больших экранах классическое аниме Мамору Осии ЯЙЦО АНГЕЛА (22 января) и анимацию ПАТЭМА НАОБОРОТ Ясухиро Есиуры (2 апреля).

«Каро Премьер» поставил на 26 февраля военный экшн МАЛЫШ с Глебом Калюжным и Полиной Агуреевой.

«Экспонента Фильм» выпустит 29 января хоррор ЗАКЛЯТИЕ: ОБРЯД РЕИНКАРНАЦИИ, а 21 мая – фильм ужасов ОБСЕССИЯ (21 мая).

«Кинологистика» сдвинула релиз мультфильма СУПЕР МИШКА И ЕГО КОМАНДА на более раннюю дату. Теперь проект дебютирует 26 февраля, а не 12 марта.

World Pictures заявил на 27 февраля мексиканский хоррор НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ.

«К24» вновь покажет на больших экранах классическую ленту Сергея Эйзенштейна БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». С 29 января в кинотеатрах будет представлена версия 1976 года, восстановленная на киностудии «Мосфильм» при участии Госфильмофонда СССР и музея Эйзенштейна с музыкальным сопровождением Дмитрия Шостаковича.

Фото: кадр из фильма НАСЛЕДНИК