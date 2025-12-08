Стала известна дата церемонии вручения премии АПКиТ в 2026 году
Автор: БК
8 декабря 2025
Она пройдет 19 мая в Конгресс-центре ЦМТ
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назвала дату проведения церемонии вручения следующей профессиональной премии – XIII АПКиТ состоится 19 мая.
В Конгресс-центре ЦМТ продюсеры наградят лучшие проекты 2025 года и лучших специалистов отрасли в 25 номинациях. Одним из партнеров мероприятия вновь выступит социальная сеть «ВКонтакте».
Напомним, что кинокомпании, телеканалы, видеосервисы и анимационные студии могут подать заявку на соискание премии до 20 декабря.
