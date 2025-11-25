Кинокомпания MEM Cinema Production присоединилась к АПКиТ

На текущий момент профессиональное сообщество объединяет 52 крупнейших производителей контента

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним участником – к профессиональному индустриальному сообществу присоединилась кинокомпания MEM Cinema Production.

«Сегодня MEM Cinema Production становится частью АПКиТ – сообщества профессионалов, чьи достижения вдохновляют. Это новый этап для нашей команды – впереди обмен опытом, совместные проекты и вклад в развитие отечественного кино», – заявили генеральные продюсеры и основатели компании Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев.

Творческо-производственное объединение было основано в 2015 году. В портфеле производителя более десяти проектов. В их числе – комедии ХОЛОП, КОНЕЦ СЛАВЫ, приключенческая комедия ВОЛЧОК, сериал «Урок» и многое другое.

На данный момент АПКиТ объединяет 52 крупнейших производителей контента.