top banner

Кинокомпания MEM Cinema Production присоединилась к АПКиТ

Автор: БК

25 ноября 2025

На текущий момент профессиональное сообщество объединяет 52 крупнейших производителей контента

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним участником – к профессиональному индустриальному сообществу присоединилась кинокомпания MEM Cinema Production.

«Сегодня MEM Cinema Production становится частью АПКиТ – сообщества профессионалов, чьи достижения вдохновляют. Это новый этап для нашей команды – впереди обмен опытом, совместные проекты и вклад в развитие отечественного кино», – заявили генеральные продюсеры и основатели компании Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев.

Творческо-производственное объединение было основано в 2015 году. В портфеле производителя более десяти проектов. В их числе – комедии ХОЛОП, КОНЕЦ СЛАВЫ, приключенческая комедия ВОЛЧОК, сериал «Урок» и многое другое.

На данный момент АПКиТ объединяет 52 крупнейших производителей контента.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Авиатор» стартовал со второй строчки
Подробнее
Предложение Netflix о покупке Warner Bros. Discovery включает выпуск фильмов в кинотеатрах
Подробнее
Госдума рассчитывает приравнять деструктивный контент к экстремистскому
Подробнее
Реконструкция кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге начнется осенью 2026 года
Подробнее
Звезды «Холодного сердца» получат по $60 млн за работу над двумя продолжениями
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в Promo Fest Pay TV
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ
Подробнее
Сиквел «Злой» может продемонстрировать лучший старт 2025 года в американском прокате
Подробнее
Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Подробнее
НТВ заключил эксклюзивный контракт со сценаристом «Ментовских войн»
Подробнее
Warner Bros. Discovery рассчитывает принять финальное решение о продаже к концу года
Подробнее
Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
Рибейты кинопроизводителям в Санкт-Петербурге вырастут на 40% в 2026 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 ноября
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Авиатор» взлетел выше «Повелителя ветра» и «Селфи»
Подробнее
Дракула в пиратской бухте
Подробнее
Геля, призрак и медведь: итоги российского онлайн-проката в октябре 2025 года
Подробнее

Новости по теме

На форуме «Креативный код» обсудили меры по развитию киноиндустрии
Подробнее
АПКиТ проведет сессию об экосистеме талантов в рамках ПМЭФ-2025
Подробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию вручения XII премии АПКиТ
Подробнее
Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ
Подробнее
Названы номинанты на XII премию АПКиТ
Подробнее