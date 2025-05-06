Пятый канал покажет прямую трансляцию XII Премии АПКиТ
Автор: Илья Кувшинов
6 мая 2025
Церемония состоится 13 мая в конгресс-центре ЦМ
Уже 13 мая в Москве в конгресс-центре ЦМТ состоится торжественная церемония вручения XII Премии АПКиТ. В этом году на профессиональный приз претендуют 33 фильма и сериала, а также более 50 индустриальных специалистов.
Прямая трансляция церемонии будет доступна на сайте Пятого канала, а также в официальных сообществах канала в VK и «Одноклассниках». Начало трансляции в 19:00.
Ведущими мероприятия станут актеры Анастасия Уколова, Роман Евдокимов, Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко.
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