Пятый канал покажет прямую трансляцию XII Премии АПКиТ

Церемония состоится 13 мая в конгресс-центре ЦМ

Уже 13 мая в Москве в конгресс-центре ЦМТ состоится торжественная церемония вручения XII Премии АПКиТ. В этом году на профессиональный приз претендуют 33 фильма и сериала, а также более 50 индустриальных специалистов.

Прямая трансляция церемонии будет доступна на сайте Пятого канала, а также в официальных сообществах канала в VK и «Одноклассниках». Начало трансляции в 19:00.

Ведущими мероприятия станут актеры Анастасия Уколова, Роман Евдокимов, Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко.