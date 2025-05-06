top banner

Пятый канал покажет прямую трансляцию XII Премии АПКиТ

Автор: Илья Кувшинов

6 мая 2025

Церемония состоится 13 мая в конгресс-центре ЦМ

Уже 13 мая в Москве в конгресс-центре ЦМТ состоится торжественная церемония вручения XII Премии АПКиТ. В этом году на профессиональный приз претендуют 33 фильма и сериала, а также более 50 индустриальных специалистов.

Прямая трансляция церемонии будет доступна на сайте Пятого канала, а также в официальных сообществах канала в VK и «Одноклассниках». Начало трансляции в 19:00.

Ведущими мероприятия станут актеры Анастасия Уколова, Роман Евдокимов, Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: «В списках не значился» превзошел «Воздух»
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавила драма «В списках не значился»
Подробнее
Названы самые убыточные голливудские проекты 2024 года
Подробнее
Официальная касса России: сорванцы против монстров
Подробнее
Следственный комитет проверит информацию о нарушениях в отношении «Ленфильма»
Подробнее
В Premier и Rutube провели ряд назначений на руководящие должности
Подробнее
Сергей Мирошниченко и Ангелина Ашман наберут документальный курс в школе кино «Индустрия»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 мая
Подробнее
«Кончится лето» получит англоязычный ремейк
Подробнее
Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события
Подробнее
Названы самые успешные голливудские проекты 2024 года
Подробнее
РОСКИНО подвело итоги Фестиваля российского кино в Таиланде
Подробнее
В Москве состоялась премьера спортивной драмы «Финал»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 апреля – 4 мая 2025 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Без попутал»
Подробнее
В Москве состоялась церемония вручения премии «Белый квадрат»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая
Подробнее

Новости по теме

Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ
Подробнее
Названы номинанты на XII премию АПКиТ
Подробнее
Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького присоединился к АПКиТ
Подробнее
РЕН ТВ присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Пятый канал присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее