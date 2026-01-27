Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2025 год

Всего в номинациях представлено 168 проекта

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) сформировала лонг-лист XIII премии.

Всего в номинациях представлено 168 премьерных проекта 2025 года и 1035 индустриальных специалистов, претендующих на персональные награды.

В категорию «Лучший полнометражный художественный фильм» вошли 25 проектов. Среди них ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, СВОДИШЬ С УМА, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, АВГУСТ, КОНЧИТСЯ ЛЕТО, НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА и многие другие.

В секции «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» представлены 28 проектов. В их числе «Аутсорс», «Между нами химия», «Лихие. Глава вторая», «Камбэк», «Ландыши. Такая нежная любовь» и многое другое.

Лонг-лист целиком доступен на официальном сайте премии. Список номинантов на продюсерскую награду будет опубликован в феврале.

Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ