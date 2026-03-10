Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантов
Организаторы XII Национальной анимационной премии «Икар» представили номинантов за 2025 год.
В категории «Полный метр» упоминания были удостоены ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ Максима Волкова, НА ВЫБРОС Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого и ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ Дмитрия Высоцкого.
Торжественная церемония вручения состоится 6 апреля в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова.
Список некоторых номинантов
Полный метр
• ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, реж. Максим Волков
• НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий
• ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, реж. Дмитрий Высоцкий
Эпизод
• «Дело об эмпатии» («Приключения Пети и Волка», реж. Джангир Сулейманов)
• «Облачные технологии» («Бодо-Бородо. Бодо-IT», реж. Мария Дудина)
• «Овощной оркестр» («Три кота», реж. Дмитрий Высоцкий)
• «Предсказание» («Оранжевая корова», реж. Анна Кузина, Алина Жураковская)
• «Предсказание» («Первобытный папа», реж. Алла Вартанян, Владимир Сахновский)
Стартап
• «Мастер Витя и Мотор» (серия «Мотор и пчелы», реж. Владимир Герасимов, Артур Меркулов)
• «Очень неудобный Крокодил» (пилотная серия, реж. Ася Филиппова)
• «Помойный Патруль» (серия «Полосатка», реж. Екатерина Томина, Владимир Томин)
• «Сыщик Добрынин» (серия «Сыщик Добрынин и несносные сандалии», реж. Карина Газизова)
• «Чебурашка» (серия «Особенный день», реж. Мария Овчинникова, Елена Чернова)
Короткий метр
• «12 дня», реж. Полина Бовкун
• «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер
• «Неясыть», реж. Анастасия Жакулина
• «Ремарки», реж. Мария Якушина
• «Сын», реж. Жанна Бекмамбетова
• «Три сестры», реж. Константин Бронзит
Лучший режиссер
• Светлана Андрианова («Связи»)
• Жанна Бекмамбетова («Сын»)
• Константин Бронзит («Три сестры»)
• Дмитрий Геллер («Алешенька»)
• Анастасия Жакулина («Неясыть»)
• Мария Якушина («Ремарки»)
Лучший сценарист
• Жанна Бекмамбетова («Сын»)
• Константин Бронзит («Три сестры»)
• Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий («На выброс»)
• Владимир Геллер («Алешенька»)
• Дарья Ищейкина («Глупая собака»)
• Алексей Лебедев («Приключения Пети и Волка. Дело об эмпатии»)
Лучший актер
• Лариса Брохман («Глупая собака»)
• Георгий Штиль («На выброс»)
• Юрий Энтин («Светлячок»)