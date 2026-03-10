top banner

Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантов

Автор: БК

10 марта 2026

Торжественная церемония вручения состоится 6 апреля

Организаторы XII Национальной анимационной премии «Икар» представили номинантов за 2025 год. 

В категории «Полный метр» упоминания были удостоены ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ Максима Волкова, НА ВЫБРОС Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого и ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ Дмитрия Высоцкого.

Торжественная церемония вручения состоится 6 апреля в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова.

Список некоторых номинантов

Полный метр
ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, реж. Максим Волков
НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий
ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, реж. Дмитрий Высоцкий

Эпизод
• «Дело об эмпатии» («Приключения Пети и Волка», реж. Джангир Сулейманов)
• «Облачные технологии» («Бодо-Бородо. Бодо-IT», реж. Мария Дудина)
• «Овощной оркестр» («Три кота», реж. Дмитрий Высоцкий)
• «Предсказание» («Оранжевая корова», реж. Анна Кузина, Алина Жураковская)
• «Предсказание» («Первобытный папа», реж. Алла Вартанян, Владимир Сахновский)

Стартап
• «Мастер Витя и Мотор» (серия «Мотор и пчелы», реж. Владимир Герасимов, Артур Меркулов)
• «Очень неудобный Крокодил» (пилотная серия, реж. Ася Филиппова)
• «Помойный Патруль» (серия «Полосатка», реж. Екатерина Томина, Владимир Томин)
• «Сыщик Добрынин» (серия «Сыщик Добрынин и несносные сандалии», реж. Карина Газизова)
• «Чебурашка» (серия «Особенный день», реж. Мария Овчинникова, Елена Чернова)

Короткий метр
• «12 дня», реж. Полина Бовкун
• «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер
• «Неясыть», реж. Анастасия Жакулина
• «Ремарки», реж. Мария Якушина
• «Сын», реж. Жанна Бекмамбетова
• «Три сестры», реж. Константин Бронзит

Лучший режиссер 
• Светлана Андрианова («Связи»)
• Жанна Бекмамбетова («Сын»)
• Константин Бронзит («Три сестры»)
• Дмитрий Геллер («Алешенька»)
• Анастасия Жакулина («Неясыть»)
• Мария Якушина («Ремарки»)

Лучший сценарист 
• Жанна Бекмамбетова («Сын»)
• Константин Бронзит («Три сестры»)
• Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий («На выброс»)
• Владимир Геллер («Алешенька»)
• Дарья Ищейкина («Глупая собака»)
• Алексей Лебедев («Приключения Пети и Волка. Дело об эмпатии»)

Лучший актер 
• Лариса Брохман («Глупая собака»)
• Георгий Штиль («На выброс»)
• Юрий Энтин («Светлячок»)

