Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантов

Организаторы XII Национальной анимационной премии «Икар» представили номинантов за 2025 год.

В категории «Полный метр» упоминания были удостоены ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ Максима Волкова, НА ВЫБРОС Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого и ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ Дмитрия Высоцкого.

Торжественная церемония вручения состоится 6 апреля в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова.

Список некоторых номинантов

Полный метр

• ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, реж. Максим Волков

• НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий

• ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, реж. Дмитрий Высоцкий

Эпизод

• «Дело об эмпатии» («Приключения Пети и Волка», реж. Джангир Сулейманов)

• «Облачные технологии» («Бодо-Бородо. Бодо-IT», реж. Мария Дудина)

• «Овощной оркестр» («Три кота», реж. Дмитрий Высоцкий)

• «Предсказание» («Оранжевая корова», реж. Анна Кузина, Алина Жураковская)

• «Предсказание» («Первобытный папа», реж. Алла Вартанян, Владимир Сахновский)

Стартап

• «Мастер Витя и Мотор» (серия «Мотор и пчелы», реж. Владимир Герасимов, Артур Меркулов)

• «Очень неудобный Крокодил» (пилотная серия, реж. Ася Филиппова)

• «Помойный Патруль» (серия «Полосатка», реж. Екатерина Томина, Владимир Томин)

• «Сыщик Добрынин» (серия «Сыщик Добрынин и несносные сандалии», реж. Карина Газизова)

• «Чебурашка» (серия «Особенный день», реж. Мария Овчинникова, Елена Чернова)

Короткий метр

• «12 дня», реж. Полина Бовкун

• «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер

• «Неясыть», реж. Анастасия Жакулина

• «Ремарки», реж. Мария Якушина

• «Сын», реж. Жанна Бекмамбетова

• «Три сестры», реж. Константин Бронзит

Лучший режиссер

• Светлана Андрианова («Связи»)

• Жанна Бекмамбетова («Сын»)

• Константин Бронзит («Три сестры»)

• Дмитрий Геллер («Алешенька»)

• Анастасия Жакулина («Неясыть»)

• Мария Якушина («Ремарки»)

Лучший сценарист

• Жанна Бекмамбетова («Сын»)

• Константин Бронзит («Три сестры»)

• Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий («На выброс»)

• Владимир Геллер («Алешенька»)

• Дарья Ищейкина («Глупая собака»)

• Алексей Лебедев («Приключения Пети и Волка. Дело об эмпатии»)

Лучший актер

• Лариса Брохман («Глупая собака»)

• Георгий Штиль («На выброс»)

• Юрий Энтин («Светлячок»)