Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантов
Победителей назовут 3 апреля
Организаторы XI Национальной анимационной премии «Икар» представили номинантов за 2024 год.
В категории «Полный метр» упоминания были удостоены ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ и ТЕНИ ЗА КАДРОМ.
Торжественная церемония вручения состоится 3 апреля в Театре на Трубной.
Список некоторых номинантов
Короткий метр
• «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов
• «Крот», реж. Алексей Сухов
• «Михалыч», реж. Вадим Иванов
• «Руслан и Людмила», реж. Матвей Лашко
• «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов
Полный метр
• ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, реж. Константин Бронзит
• МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, реж. Оксана Бычкова, Катерина Савчук, Ксения Дорофеева, Полина Никифорова
• ТЕНИ ЗА КАДРОМ, реж. Иван Батурин
Эпизод
• «Когти гнева», сериал «Барсукот. Очень зверский детектив», реж. Александра Евсеева
• «Кресло раздора», сериал «Чик-Чирикино», реж. Андрей Вирин
• «Новогодний навигатор», сериал «Бодо-Бородо. Бодо-IT», реж. Роман Казаков
• «Чемпионат по лени», сериал «Отель «У овечек», реж. Дмитрий Высоцкий
• «Штормовое предупреждение», сериал «Три кота», реж. Дмитрий Высоцкий
Стартап
• «Держи краба» (серия «Граммофон»), реж. Алексей Алексеев
• «Первобытный папа» (серия «Земля плоская»), реж. Владимир Сахновский
• «Райское место» (серия «Мандала»), реж. Наталья Березовая, Александр Кузнецов, Максим Поляков
• «Фильтруй факты», реж. Георгий Ярыгин
• «Чемпионы» (серия «Приятного аппетита»), реж. Максим Куликов
Лучший режиссер
• Матвей Лашко («Руслан и Людмила»)
• Мария Савенкова («Дождь-подросток»)
• Станислав Соколов («Булгаковъ»)
• Алексей Сухов («Крот»)
• Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»)
Лучший сценарист
• Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий, Дарина Шмидт (ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ)
• Мария Парфенова («По ту сторону»)
• Станислав Соколов, Герман Климов («Булгаковъ»)
• Алексей Сухов («Крот»)
• Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»)
Лучший актер
• Александр Вакулюк («Крот»)
• Людмила Ильина («Беглецы»)
• Виктор Сухоруков («Булгаковъ»)