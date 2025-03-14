Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантов

Победителей назовут 3 апреля

Организаторы XI Национальной анимационной премии «Икар» представили номинантов за 2024 год.

В категории «Полный метр» упоминания были удостоены ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ и ТЕНИ ЗА КАДРОМ.

Торжественная церемония вручения состоится 3 апреля в Театре на Трубной.

Список некоторых номинантов

Короткий метр

• «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов

• «Крот», реж. Алексей Сухов

• «Михалыч», реж. Вадим Иванов

• «Руслан и Людмила», реж. Матвей Лашко

• «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов

Полный метр

• ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, реж. Константин Бронзит

• МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, реж. Оксана Бычкова, Катерина Савчук, Ксения Дорофеева, Полина Никифорова

• ТЕНИ ЗА КАДРОМ, реж. Иван Батурин

Эпизод

• «Когти гнева», сериал «Барсукот. Очень зверский детектив», реж. Александра Евсеева

• «Кресло раздора», сериал «Чик-Чирикино», реж. Андрей Вирин

• «Новогодний навигатор», сериал «Бодо-Бородо. Бодо-IT», реж. Роман Казаков

• «Чемпионат по лени», сериал «Отель «У овечек», реж. Дмитрий Высоцкий

• «Штормовое предупреждение», сериал «Три кота», реж. Дмитрий Высоцкий

Стартап

• «Держи краба» (серия «Граммофон»), реж. Алексей Алексеев

• «Первобытный папа» (серия «Земля плоская»), реж. Владимир Сахновский

• «Райское место» (серия «Мандала»), реж. Наталья Березовая, Александр Кузнецов, Максим Поляков

• «Фильтруй факты», реж. Георгий Ярыгин

• «Чемпионы» (серия «Приятного аппетита»), реж. Максим Куликов

Лучший режиссер

• Матвей Лашко («Руслан и Людмила»)

• Мария Савенкова («Дождь-подросток»)

• Станислав Соколов («Булгаковъ»)

• Алексей Сухов («Крот»)

• Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»)

Лучший сценарист

• Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий, Дарина Шмидт (ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ)

• Мария Парфенова («По ту сторону»)

• Станислав Соколов, Герман Климов («Булгаковъ»)

• Алексей Сухов («Крот»)

• Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»)

Лучший актер

• Александр Вакулюк («Крот»)

• Людмила Ильина («Беглецы»)

• Виктор Сухоруков («Булгаковъ»)