Владимир Путин подписал закон о госфинансировании анимации
Автор: БК
26 апреля 2026
Изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»
Президент России Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
Напомним, что изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» – в прошлом, полного госфинансирования для анимации на было предусмотрено.
Закон также включает в перечень основных направлений деятельности Минкультуры ежегодное утверждение объемов господдержки национальных фильмов различных категорий, а также утверждение приоритетных тем для данных проектов.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Фото: официальный сайт Президента России
