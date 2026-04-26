Владимир Путин подписал закон о госфинансировании анимации

Автор: БК

26 апреля 2026

Изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

Напомним, что изменения были внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» – в прошлом, полного госфинансирования для анимации на было предусмотрено.

Закон также включает в перечень основных направлений деятельности Минкультуры ежегодное утверждение объемов господдержки национальных фильмов различных категорий, а также утверждение приоритетных тем для данных проектов.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Фото: официальный сайт Президента России

