Переломный момент: итоги Каннского кинофестиваля и Marché du Film

23 мая завершился 79-й Каннский кинофестиваль, который традиционно стал не только смотром главных авторских премьер года, но и отражением мировой турбулентности. Впрочем, после напряженного и политически заряженного Берлинале фестиваль на Лазурном берегу выглядел неожиданно спокойным, а Кинорынок Marché du Film – достаточно богатым на предложения от сейлз-агентов.

СКАНДАЛЫ НА КРУАЗЕТТ

На Лазурном берегу царила почти привычная атмосфера большого киносмотра. Переполненные залы, толпы туристов и непрерывный поток премьер создавали ощущение, что индустрия всеми силами пытается сохранить прежний ритм жизни. Однако мировой контекст все равно ощущался практически повсюду.

Особенно заметным в этом году оказалось отсутствие Ирана. Из значимых проектов, относящихся к этой стране, в программе фигурировали лишь ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ Асгара Фархади (выпуск в России – «Экспонента Фильм») – впрочем, снятые уже во Франции и на французские деньги. Многие иранские журналисты, селлеры и продюсеры и вовсе не приехали в Канны. На этом фоне особенно активно проявила себя арабская киноиндустрия: египетский павильон вновь стал одной из самых оживленных площадок Marché du Film, а Arab Cinema Center в десятый раз провел церемонию вручения премии Critics’ Awards.

Одним из самых громких скандалов фестиваля неожиданно стала история, никак не связанная ни с конкурсными фильмами, ни с политическими заявлениями режиссеров. В центре внимания оказались французская медиагруппа Canal+ и ее крупнейший акционер Венсан Боллоре. Поводом послужило открытое письмо, подписанное примерно 600 представителями киноиндустрии, включая Жюльет Бинош, Хавьера Бардема и Кена Лоуча. Авторы обращения критиковали растущее влияние Боллоре на французские медиа и культуру, а также покупку Canal+ 34% сети кинотеатров UGC. Подписанты опасались, что медиагруппа постепенно смещается вправо в преддверии президентских выборов 2027 года, где крайне правое «Национальное объединение» считается одним из фаворитов. Ситуация резко обострилась во время традиционного продюсерского обеда Canal+ в Каннах. Глава компании Максим Саада неожиданно заявил, что медиагруппа больше не намерена сотрудничать с подписантами письма. Эти слова вызвали шок в индустрии, учитывая колоссальное влияние Canal+ на французское кино: компания остается крупнейшим инвестором национального кинопроизводства и ежегодно участвует в финансировании десятков проектов. В программе нынешнего фестиваля при поддержке Canal+ было представлено сразу шесть фильмов, включая новую картину Кантена Дюпье ПОЛНЫЙ ФИЛ с Кристен Стюарт и Вуди Харрельсоном (в России проект выпустит Capella Film), а также ГАРАНС с Адель Экзаркопулос. После заявления Саады логотип Canal+ на показах начали встречать свистом и насмешками. При этом источники внутри индустрии утверждают, что полноценного черного списка медиагруппа вводить не собирается – речь скорее идет о демонстративном давлении. Тем не менее, по данным французской прессы, часть известных подписантов уже попыталась связаться с руководством Canal+, чтобы сгладить конфликт.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ВИТРИНА

Основной конкурс 79-го Каннского кинофестиваля оказался одним из самых эклектичных за последние годы. В программе соседствовали исторические драмы о Второй мировой войне, тяжеловесные авторские полотна с трехчасовым хронометражем и неожиданно большое количество жанрового кино.

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» во второй раз в карьере стал Кристиан Мунджиу. В своей новой работе ФЬОРД румынский режиссер вновь обратился к теме давления системы на семью. События фильма разворачиваются в небольшой норвежской деревне, куда из Румынии переезжает семья Георгиу. После смерти родителей Михая (Себастьян Стэн) супруги решают начать новую жизнь на родине Лисбет (Ренате Реинсве), надеясь, что в спокойном северном городке их пятеро детей смогут жить в безопасности. По соседству с ними селится семья Хальберд, с которой Георгиу быстро находят общий язык. Несмотря на различия во взглядах и воспитании, дети двух семей становятся близкими друзьями. Однако вскоре выясняется, что традиционный уклад религиозной семьи плохо вписывается в нормы местного общества. Отзывы критиков о ФЬОРДЕ оказались диаметрально противоположными. Одни называли картину смелым и болезненно актуальным высказыванием о современном европейском обществе, другие обвиняли режиссера в идеализации консервативных ценностей. Так, Дэвид Эрлих из IndieWire писал, что ФЬОРД – «напряженная и многослойная драма, в которой Мунджиу продолжает препарировать реакционные ловушки глобализации». В то же время Питер Брэдшоу из The Guardian назвал драму «настоящим разочарованием», заявив, что фильм «не предлагает убедительной, обжигающей правды о своих героях, но и не оставляет ее интригующе скрытой от зрителя». Стоит отметить, что ФЬОРД стал уже седьмым проектом дистрибьютора Neon, получившим «Золотую пальмовую ветвь» с 2019 года. После триумфа ПАРАЗИТОВ, ТИТАНА, ТРЕУГОЛЬНИКА ПЕЧАЛИ, АНАТОМИИ ПАДЕНИЯ, АНОРЫ и ПРОСТОЙ СЛУЧАЙНОСТИ компания окончательно закрепила за собой статус главного фестивального игрока последних лет. На фоне этой беспрецедентной серии побед лента Мунджиу уже сейчас выглядит одним из наиболее вероятных участников грядущей оскаровской гонки. В России картину румынского автора выпустит «Русский Репортаж».

Гран-при жюри достался новой работе Андрея Звягинцева МИНОТАВР. Для режиссера это уже четвертая награда в Каннах: в 2011 году ЕЛЕНА получила приз секции «Особый взгляд», в 2014-м ЛЕВИАФАН был отмечен наградой за лучший сценарий, а в 2017 году НЕЛЮБОВЬ удостоилась приза жюри. Кроме того, в 2007-м драма ИЗГНАНИЕ принесла Константину Лавроненко приз за лучшую мужскую роль – до сих пор это единственный подобный успех российского актера в Каннах. Неудивительно, что ожидания от новой картины режиссера были особенно высокими: МИНОТАВР стал первой работой Звягинцева за последние девять лет. Действие вольного переосмысления НЕВЕРНОЙ ЖЕНЫ Клода Шаброля разворачивается в России осенью 2022 года. Главный герой – руководитель крупной транспортной компании Глеб (Дмитрий Мазуров), который узнает об измене жены (Ирис Лебедева) одновременно с тем, как получает распоряжение отправить часть сотрудников на СВО. «Фильм одновременно работает как классический, безупречно сделанный домашний триллер и как высказывание о состоянии современной России», – отмечал в Variety Гай Лодж. А критик Time Out Фил де Семлин писал: «Звягинцев создал еще одну выдающуюся картину, наполненную моральной ясностью. Возможно, это величайший российский режиссер со времен Тарковского». В рецензиях также подчеркивали, что МИНОТАВР – «обжигающе политическое, но при этом сдержанное и тонкое кино», которое стало «одним из самых точных высказываний о современном состоянии мира за последние годы».

Одним из главных фаворитов критиков стало ОТЕЧЕСТВО Павла Павликовского, разделившего приз за лучшую режиссуру с авторами драмы ЧЕРНЫЙ ШАР Хавьером Амбросси и Хавьером Кальво. Черно-белая лента рассказывает о поездке Томаса Манна (Ханнс Цишлер) и его дочери Эрики (Сандра Хюллер) по послевоенной Германии времен холодной войны. «Павликовский снял напряженный интеллектуальный фильм об изгнании, предательстве и невозможности вернуться домой. Картина не предлагает ничего утешительного или ностальгически-элегического – и именно в этом ее сила», – писал Питер Брэдшоу. А Лесли Фелперин из The Hollywood Reporter отмечала: «Этот фильм черно-белый, но мир, который он показывает, – вовсе нет».

Примечательно, что режиссерская награда оказалась не единственной разделенной между несколькими лауреатами. Жюри во главе с Паком Чхан-уком также решило вручить актерские призы сразу двум дуэтам. Награду за лучшую женскую роль получили Виржини Эфира и Тао Окамото за ленту ВНЕЗАПНО, а приз за лучшую мужскую роль – Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа за драму ТРУС. «Нас очень тронули эти картины и та нежность, которую мы почувствовали в отношениях героев. Мы влюбились не только в самих актеров, но и в любовь и теплоту между их персонажами. Именно поэтому нам захотелось наградить их обоих», – объяснила решение жюри двукратная обладательница «Оскара» Хлоя Чжао. Сам Пак Чхан-ук добавил: «Если вы посмотрите фильмы, получившие актерские награды, думаю, вам придется согласиться с нашим выбором. Что касается режиссерского приза, оба постановщика сделали выдающиеся работы, и мы просто не смогли решить, кто из них лучше».

Еще одной важной тенденцией фестиваля стало закрепление постхоррора, фантастики и триллера в пространстве большого фестивального кино. После успеха ПАРАЗИТОВ, ТИТАНА и СУБСТАНЦИИ жанровый арт-мейнстрим окончательно занял место даже в основном конкурсе Канн. Одним из самых радикальных примеров стала НАДЕЖДА На Хон-джина – фантастическая экшн-комедия о вторжении инопланетных монстров в провинциальный город. Самый дорогой проект в истории Южной Кореи выглядел почти инородным среди традиционного каннского артхауса, но при этом оказался одним из самых зрительских и обсуждаемых картин фестиваля. Ведущие роли в ней исполнили Хван Джон-мин, Чон Хо-ен, Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. В Россию фильм привезет компания «Уорлд Пикчерз», ориентировочная дата выхода – в августе-сентябре.

Зато уже меньше чем через месяц в российских кинотеатрах точно выйдет другой корейский фантастический проект, мировая премьера которого состоялась в Каннах в рамках программы Midnight Screenings. Речь о зомби-хорроре КОЛОНИЯ, новой работе Ен Сан-хо, автора культового ПОЕЗДА В ПУСАН. В России картину также выпустит дистрибьютор «Уорлд Пикчерз».

Также из внеконкурсных премьер Канн к выходу в России заявлены ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД Николаса Виндинга Рефна («Экспонента Фильм»), из программы «Особый взгляд» – ПСИХОПАТКА Закари Уигона («Вольга»). Из программы «Неделя критики» эксклюзивно в Okko появится драма СТАНЦИЯ Сары Ишак, сопродюсером которой выступил сам онлайн-кинотеатр совмеcтно с компанией «Среда».

Если вернуться к основному конкурсу Канн, то, кроме упомянутых выше лент, на данный момент из главной программы смотра к выходу в России готовятся семейная драма Родриго Сорогойена ЛЮБОВЬ МОЯ (A-One и «Веста») с участием Хавьера Бардема и Виктории Луэнго, новая работа Хирокадзу Корээды БАРАШЕК В ЯЩИКЕ («Русский Репортаж»), а также криминальный триллер Джеймса Грэя БУМАЖНЫЙ ТИГР («Парадиз») с участием Майлза Теллера, Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера.

Стоит отметить, что участие представителей отечественной киноиндустрии в каннских мероприятиях, как всегда, не ограничивалось только активностью российских байеров, несмотря на все геополитические сложности. Довольно много проектов отечественного производства было заявлено по ходу Marché du Film, вызывая интерес международных закупщиков. К примеру, Art Pictures Distribution (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») в рамках Кинорынка представил профессиональной аудитории ряд картин, включая проекты БУРАТИНО, ХОТТАБЫЧ, ВАРВАРА-КРАСА, ПРОПАСТЬ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА и АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА. В свою очередь, якутская компания Saidam Baryl Ltd объединилась с японской Cloud11 Studios и французской Les films du Sillon для работы над новым полнометражным фильмом якутского режиссера Степана Бурнашева ALMOST THERE (ПОЧТИ ТАМ). При этом для Бурнашева ALMOST THERE – не первый копродукционный проект. В 2025-м режиссер снял триллер ПЕНТХАУС, съемки которого проходили в Малайзии совместно с компанией Aquila Emas Sdn. Как раз во время Marché du Film стало известно, что в России ПЕНТХАУС выпустит компания «Про:взгляд».

РЫНОЧНЫЕ ПРОТУБЕРАНЦЫ

Совокупно в Канны на время фестиваля приехало 40 тысяч профессионалов киноотрасли из 140 стран, из них 16 тысяч имели статус официальных участников. Конкретно на Marché du Film прошли аккредитацию 1700 байеров и 600 компаний-экспонентов. В совокупности было проведено 1500 фестивальных и рыночных показов, 250 индустриальных мероприятий и 100 конференций.

Сквозной темой деловой программы Marché du Film стали нейросети. За годы своего существования киноиндустрия постоянно применяла самые различные технологические инновации, одни из которых задерживались в отрасли дольше других. Споры вокруг искусственного интеллекта не утихают, но очевидно, что в условиях текущего кризиса, когда бюджеты фильмов и количество зрителей в кинотеатрах все еще продолжают сокращаться, создатели будут обращаться к любому инструментарию, который предоставит им понятные и очевидные преимущества при производстве. По этой причине актуальность нейросетей для сегодняшнего мира нашла свое отражение и в программе делового форума. Теме ИИ была посвящена не одна панельная дискуссия на Marché du Film, а входившая в этом году в жюри фестиваля Деми Мур даже подверглась критике в социальных сетях после того, как призвала не отрицать степень текущего влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию. Каннский кинофестиваль – пожалуй, наиболее консервативный смотр из всех крупных, и фильм, максимально произведенный при помощи ИИ, очевидно, еще не скоро будет представлен в основном конкурсе. Но инновационный контент так или иначе все равно просачивается на набережную Круазетт. В частности, на Marché du Film заявляется все больше проектов, в производстве которых активно применяются нейросети. Среди них – семейный мультфильм CRITTERZ (производство – Native Foreign и Vertigo Films, продажи – AGC Studios), триллер BITCOIN Дага Лаймана с Кейси Аффлеком, Питом Дэвидсоном и Галь Гадот, который уже находится в постпродакшне, а также, пожалуй, наиболее амбициозный фильм – библейский эпос ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ по Джону Мильтону от одного из авторов КРИМИНАЛЬНОГО ЧТИВА Роджера Эвери. В последнем проекте за ИИ-движок отвечает компания Ex Machina Studios, а за международные продажи – K5 International.

Переходя к более традиционному кино, можно отметить, что в этом году в Каннах не состоялось ни одной внеконкурсной премьеры от голливудского мейджора, хотя раньше западные студии нередко использовали главный кинофестиваль в мире для старта международного паблисити своих тентполов. Ярким примером подобной коллаборации Канн и Голливуда можно считать показ блокбастера ТОП ГАН: МЭВЕРИК в 2022-м. В этом году ни одна из крупных студий не стала рисковать и во избежание сомнительного «сарафана» не показала каннской прессе ни один из своих высокобюджетных проектов. Не стала этого делать даже студия Universal, в активе которой в этом году ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ Стивена Спилберга и ОДИССЕЯ Кристофера Нолана, то есть картины режиссеров, чьи работы охотно смотрит широкая аудитория и внимательно разбирает подготовленная публика. В то же время именно в Каннах Universal отметила 25-летие франшизы ФОРСАЖ, проведя специальный показ первого фильма с участием звезд. Отсутствие новых голливудских тайтлов на набережной Круазетт даже пришлось комментировать директору фестиваля Тьерри Фремо, который на пресс-конференции открытия выразил надежду, что Голливуд полноценно вернется в Канны в следующем году.

В свою очередь, уже Marché du Film не испытывал нехватку высокобюджетного (по меркам независимого сегмента) жанрового продукта. Довольно много крупных проектов было заявлено как накануне Кинорынка в Каннах, так и уже во время самого форума. Например, одним из наиболее горячих тайтлов стал новый фильм автора ОЛДБОЯ и председателя жюри этого года Пака Чхан-ука под названием THE BRIGANDS OF RATTLECREEK. К остросюжетной картине прикреплены Мэтью Макконахи, Педро Паскаль, Остин Батлер и китайская звезда Тан Вэй. По сюжету, шериф и врач из небольшого городка встают на пути преступников, которые под прикрытием проливного дождя занялись грабежом местных жителей. Оригинальный сценарий неовестерна написал С. Крейг Залер, автор культового КОСТЯНОГО ТАМАГАВКА, но Пак Чхан-ук внес в изначальный драфт авторские правки. Бюджет фильма оценивается минимум в $60–70 млн. Права на потенциальный инди-хит, съемки которого запланированы на первый квартал следующего года, приобрела Warner Bros. Clockwork за $15 млн. Другим дорогим остросюжетным тайтлом рынка стал новый проект с Джейсоном Стэйтемом JOHN DOE. Сообщалось, что картина с бюджетом в $80 млн станет третьей совместной работой экшн-звезды и режиссера Дэвида Эйра после ПЧЕЛОВОДА и МАСТЕРА. Про фильм известно, что он будет снят в духе франшизы о Джейсоне Борне. Международными продажами на Marché du Film занималась компания Black Bear, которая представила на Лазурном берегу завидный лайнап проектов, в котором среди прочего был новый фильм Гая Ричи VIVA LA MADNESS, другие ленты со Стэйтемом, ПЧЕЛОВОД 2 и JASON STATHAM STOLE MY BIKE (комедийный экшн от одного из авторов ДЖОНА УИКА Дэвида Литча), а также экшн-триллер THE NEST с еще одной звездой инди-боевиков, Джерардом Батлером. Бюджет последнего тайтла также обещает составить не менее $70–80 млн. В картине Батлер сыграет снайпера, которому предстоит спасти свою семью и 70 тысяч болельщиков во время спортивного матча. Работа над фильмом воссоединит актера с продюсерами релизов БЕГЛЕЦ, ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ и ОХОТА НА ВОРОВ. Также Black Bear совместно с CAA Media Finance заявили на рынке остросюжетный проект Дага Лаймана STAR ONE о двух очень разных агентах ЦРУ, которым нужно сработаться, чтобы выполнить сложную секретную миссию. На главные роли в фильме по реальным событиям подписаны Эдди Редмейн и Майлз Теллер. Кроме того, Black Bear представила драму A WOMAN IN THE SUN, выпуском которой будет заниматься самостоятельно в США и Великобритании. Главные роли в драме о трех поколениях одной семьи исполнят Рене Зеллвегер, Сисси Спейсек и Миа Триплтон. Сценарист и режиссер – дебютантка Джулия Кокс. Рене Зеллвегер вместе с Кармеллой Казинелли также выступает продюсером проекта через компанию Big Picture Co.

Не менее громкие проекты на Marché du Film заявила и Lionsgate. Это ребут культового хоррора ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР и продолжение нашумевшей ГОРНИЧНОЙ. Бюджет сиквела по сравнению с оригиналом вырос вдвое, достигнув $80 млн. Примерно ту же сумму Studiocanal потратит на производство фэнтези-драмы THE MIDNIGHT LIBRARY по бестселлеру Мэтта Хейга (тираж – 15 млн экземпляров) с Флоренс Пью в главной роли. Режиссер фильма Гарт Дэвис (ЛЕВ) лично представлял будущую работу каннским закупщикам. Также Studiocanal активно предлагала на Кинорынке детектив о серийном маньяке THE MANNEQUIN от режиссера Шона Бирна (ХИЩНЫЕ ТВАРИ). При этом компания сама выпустит фильм в Великобритании, Франции, Германии, странах Бенилюкса, Польше, Австралии и Новой Зеландии. Производство ленты с участием Мелиссы Лео и Лили Рейнхарт («Ривердэйл», ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД) осуществляет жанровое подразделение Studiocanal под названием Sixth Dimension. В съемки картина уйдет летом.

Компания FilmNation также представила завидный пакет проектов. Ажиотаж у профессиональной аудитории вызвали триллер BUNKER от режиссера ОТЦА Флориана Зеллера, в котором на большом экране вновь воссоединятся Хавьер Бардем и Пенелопа Крус, а также байопик РОККИ – ЭТО Я, где Питер Фаррелли расскажет историю создания легендарной боксерской драмы Сильвестра Сталлоне. Последний проект на российские экраны в ноябре выпустит «Экспонента Фильм».

Двумя самыми крупными сделками на прошедшем Marché du Film отметились компании А24 и Amazon. Лидер независимого рынка выиграл торги за трагикомедию CLUB KID Джордана Фестмана, выложив за общемировую дистрибуцию тайтла $17 млн. В борьбе за одну из самых громких премьер каннской секции «Особый взгляд» участвовали Mubi, Focus Features, Searchlight и Netflix, а также Warner Bros. Clockwork и Neon. Режиссер Джордан Фестман сам исполнил в картине роль прожигателя жизни, который неожиданно для себя знакомится со своим 10-летним сыном. Сильной стороной фильма посмотревшие называют его нацеленность на самые разные демографии – релиз может понравиться как молодежи, так и более старшей аудитории. Величина сделки явно продиктована верой в крупный успех в США. В свою очередь, Amazon приобрела международные права на психологический триллер PUMPING BLACK с Джонатаном Бейли и Натали Портман в главных ролях. Читавшие сценарий описывают проект как микс хитов ОДЕРЖИМОСТЬ и ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ, но только безжалостные по отношению к героям события в этот раз разворачиваются в мире велоспорта. Продажей прав занималась компания Anton, а посредником в сделке выступала CAA Media Finance. Со слов инсайдеров, данная сделка также достигла восьмизначных сумм, хотя конкретная стоимость здесь не называлась.

На первый взгляд, столь крупные приобретения сигнализируют об оживленности прошедшего Кинорынка, богатстве его предложения и высоком спросе на наиболее привлекательные тайтлы. Отчасти так и есть, но все же столь яркие вспышки конкуренции – редкие протуберанцы деловой активности на фоне продолжительных переговоров и спокойных обсуждений условий сделок, которые могут длиться неделями до и после Marché du Film. Львиная доля картин приезжает в Канны уже с собственными дистрибьюторами, а если какой-то проект выходит на свободный рынок, то его коммерческая судьба совершенно не обязательно решится за тот короткий срок, пока длится деловой форум. Бόльшая часть реальных сделок полноценно закроется после Канн, когда закупщики вернутся домой и закончат свои расчеты, внимательно оценив все риски.

Как уже неоднократно в последние годы отмечали аналитики, независимый сегмент киноиндустрии продолжает пребывать в процессе сложной трансформации. Но когда и как именно завершится переходная фаза – никто не знает. Десятилетиями экосистема независимого кино поддерживалась предсказуемым и устойчивым потоком доходов от смежных сфер, будь то рынок кабельного телевидения или физических носителей. Существовавшая финансовая подушка позволяла дистрибьюторам рисковать и совершать предварительные закупки, опираясь лишь на имена заявленных в фильме талантов и эффектную презентацию будущего проекта. Когда в игру ворвались платформы, они начали заключать сделки на собственных условиях, и прежняя модель стала разрушаться. Независимые игроки лишились финансовых резервов, и жизнеспособность рискованных картин стала изучаться буквально под лупой.

«Байеры очень конкретно объясняют, в чем они заинтересованы и на какой риск готовы пойти», – подчеркивает Мэтт Бродли из Upgrade Productions. Если проект предполагает бюджет выше определенного уровня или не снабжен внятной и реалистичной коммерческой схемой для достижения успеха, то заключение сделки по нему потребует гораздо больше времени. Как отмечает Дэвид Гарретт из Mr. Smith Entertainment, все больше продюсеров при кинопроизводстве отдают предпочтение долевому финансированию или «мягким деньгам» (рибейтам, налоговым льготам, грантам фондов, госсубсидиям или иным поступлениям, не требующим срочного или обязательного возврата). С каждым днем рыночный рычаг все больше концентрируется в руках покупателей, но их круг при этом ограничен, по крайней мере, тех, которые готовы быстро выплачивать крупные авансы. В итоге картины, раньше вызывавшие у байеров нешуточный ажиотаж, в новой реальности сталкиваются лишь с вежливым вниманием и бесконечными обсуждениями условий сделок, которые могут ни во что не вылиться.

Но возникающий вакуум не может оставаться таковым долго. И прошедший в Каннах Кинорынок продемонстрировал, что на смену старой модели может прийти несколько новых. Например, на рынок заходит все больше игроков, в производстве и закупке контента ориентированных на конкретные комьюнити или диаспоры. Примерами здесь могут служить компания Watermelon Pictures, базирующаяся в Чикаго, но нацеленная на проекты для арабоговорящего зрителя, или Angel Studios, которая дистрибутирует и производит продукцию для консервативно настроенных христиан. В последнее время Angel Studios расширяет свое присутствие в Европе, Латинской Америке и Азии. Среди прочего компания сотрудничает с продакшном 5&2 Studios, чей многосерийный релиз об Иисусе Христе THE CHOSEN, полностью профинансированный некоммерческим фондом Come and See, собрал на кинотеатральных показах отдельных эпизодов $120 млн по всему миру.

«Да, по сути, мы – продюсерская компания, ориентированная на конкретную базу поклонников, – отмечает Марк Суриан, президент по производству в 5&2 Studios. – Сегодня нельзя не поддерживать прямую связь со своей аудиторией и не контролировать обсуждение собственных фильмов». В Каннах 5&2 Studios продвигал свой первый полнометражный релиз THE CHOSEN: THE CRUCIFIXION, который Amazon MGM выпустит следующей весной.

Примером похожей логики, только за вычетом четких этнических, культурных или религиозных рамок, можно считать кейс того же Джордана Фестмана, который уже долгое время находится на прямой связи с собственными поклонниками в социальных медиа. Он начинал как создатель онлайн-контента, и его умение наращивать собственную аудиторию являлось частью сделки с А24. Другие недавние примеры онлайн-инфлюенсеров, ставших режиссерами – Марк Фишбах (он же Markiplier), чей вышедший в январе хоррор IRON LUNG при копеечных расходах на производство собрал более $50 млн в мировом прокате, Карри Баркер, чья ОБСЕССИЯ только что стала феноменом североамериканского проката, и Кейн Парсонс с хоррор-хитом ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ. На фоне беспрецедентной динамики сборов ОБСЕССИИ в североамериканском прокате неназванная студия предложила Баркеру гонорар в $10 млн за следующий проект. При этом режиссер уже монтирует для Focus Features и Blumhouse свой следующий фильм ANYTHING BUT GHOSTS, готовит для А24 сценарий новой ТЕХАССКОЙ РЕЗНИ БЕНЗОПИЛОЙ, а приоритетное право на заключение контракта с ним сохраняется за Blumhouse / Atomic Monster. Возможно, мы присутствуем при поворотном моменте в истории индустрии – появлении нового поколения режиссеров, пришедших в большое кино с YouTube и умеющих не только выстраивать отношения с современной аудиторией, но и способных предложить именно тот контент, который перезапустит развитие инди-кино на новый виток.

БОЛЬШЕ СДЕЛОК

Закрывая тему сделок, отметим, что на рынке высоким спросом продолжают пользоваться хорроры и триллеры, в том числе с эротической подоплекой. Например, одним из наиболее горячих релизов на рынке был триллер FLESH OF THE GODS от компании А24 с участием Кристен Стюарт и Вагнера Моуры, заменившего изначально утвержденного на роль Оскара Айзека. Режиссер картины – Панос Косматос (МЭНДИ, ПО ТУ СТОРОНУ ЧЕРНОЙ РАДУГИ), сценарист – автор триллера СЕМЬ Эндрю Кевин Уокер. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главные герои – супружеская пара Алекс и Рауль, которые каждую ночь окунаются в опасный гламурно-неоновый мир ночного Лос-Анджелеса. Производством проекта занимаются Hyperobject Industries, Augenschein Filmproduktion, Nevermind Pictures и XYZ Films. Финансирование осуществляют XYZ Films и YouRoc при участии IPR.VC и Vixens. Съемки стартовали недавно на Канарских островах в Испании, а вторая часть запланирована в немецком Кельне.

В свою очередь, Film Mode Entertainment занималась продажами эротического хоррора REPLACER. Североамериканскими правами на фильм владеют CAA Media Finance и UTA Independent Film Group. Сценарий написала известная певица Холзи в соавторстве с Эваном Джогиа, он выступит режиссером. Сама же певица сыграет в проекте главную роль. Исполнительным продюсером станет Лилли Вачовски. Проект описывается как сюрреалистический микс из хоррора, триллера и комедии, погруженный в малознакомую субкультурную среду Монреаля.

Bleiberg предлагала на Marché du Film проект HARDCOURT, психологический триллер по сценарию автора ВЫЖИВШЕГО Марка Л. Смита. Режиссером выступит недавно присоединившийся к релизу Роберт Лоренц. Синопсис описывает картину как микс ИСЧЕЗНУВШЕЙ и ОСНОВНОГО ИНСТИНКТА. В центре сюжета – уважаемый тренер студенческой баскетбольной команды, которого обвиняют в убийстве любовницы. Роберт Лоренц известен на рынке как давний соратник Клинта Иствуда и трижды номинировался на «Оскар» как продюсер фильмов МИСТИЧЕСКАЯ РЕКА, ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ и АМЕРИКАНСКИЙ СНАЙПЕР.

Filmax с успехом распродала на рынке испанский триллер о выживании BALANDRAU, VENT SALVATGE. В частности, в России и странах СНГ проект выпустит компания «Наше кино». Также фильм продан в Латинскую Америку, Австралию и Новую Зеландию, Чехию и Словакию, а также Германию (Wild Bunch). Encore Inflight приобрела права для распространения картины на авиарейсах. Сюжет ленты основан на реальном случае, когда группе альпинистов пришлось столкнуться со смертельно опасной бурей в Пиренеях.

Film Bridge International заявил на Кинорынке в Каннах экшн-триллер THE WALK-IN. Съемки недавно стартовали в Болгарии, в главной роли занят Аарон Экхарт. Фильм рассказывает о спецагенте, которому предстоит предотвратить теракт во время саммита G7. Film Bridge привлекла к распространению релиза множество международных партнеров, включая Eagle Pictures (Италия), Vertigo Films (Австралия), Wild Bunch (Германия, Франция), Mediasquad (Польша), Falcon Films (Ближний Восток), Kinolights (Южная Корея), Vertical (Великобритания). В России и странах Балтии картину выпустит «Парадиз».

Другим приобретением «Парадиза» стал фэнтези-ромком с участием Люси Хейл VISION BOARD. Это история модельера-неудачницы, которая в один день просыпается в реальности своей мечты. Поначалу ее все устраивает, но постепенно она понимает, что, оставаясь в идеальном мире, рискует потерять себя. Фильм был также продан компаниям Wild Bunch (Германия и Швейцария), Rialto (Австралия и Новая Зеландия), CDC (Латинская Америка), ProRom (Восточная Европа), Three Lines (Бенилюкс), Falcon (Ближний Восток) и Captive (авиакомпании).

Компании Eclectic Pictures и Hollywood Ventures Group вернули в разработку женский спин-офф НЕУДЕРЖИМЫХ под рабочим названием THE EXPENDABELLES, слухи о котором ходят уже более десяти лет. События фильма, если его все же снимут, будут развиваться в той же вселенной, но сюжет станет полностью самостоятельным. Предполагается, что действие развернется в конце 1990-х и сосредоточится на том, как героини впервые объединились для опасной миссии. Проект находится на самой ранней стадии разработки. У продюсеров есть концепция, права на бренд и партнерские соглашения, но нет ни одного конкретного сотрудника съемочной команды, не говоря о дате выхода. Как раз сейчас в Lionsgate заняты формированием творческой команды для фильма.

В свою очередь, Tribune Pictures и сейлз-компания Embankment Films актуализировали статус по экранизации «Прощай, оружие» Эрнеста Хемингуэя, которой должен заниматься режиссер Майкл Уинтерботтом. Ожидается, что главную роль в проекте исполнит Том Блайт. Как известно, роман основан на опыте самого Хемингуэя, служившего во время Первой мировой войны. Будучи выпущенной в 1929-м, книга стала международной сенсацией и закрепила за Хемингуэем статус одного из главных писателей Америки. 1 января 2025 года роман перешел в общественное достояние. Продюсерами новой экранизации выступят Роберт Маклин и Майкл Палетта из Tribune Pictures, а также Мелисса Парментер из Revolution Films при поддержке наследников Хемингуэя.

Компания Noora Films представила на Marché du Film криминальный триллер INTERFERENCE. Североамериканскими правами на него владеет CAA Media Finance. Главный герой – успешный американский экспат в Испании, чья жизнь начинает рушиться после обвинений в преступлении, которое он, с его слов, не совершал. Сценарист и режиссер – Мэл Родригес III. Он также продюсирует картину вместе с Хуаном Аурой под крылом компании Tete Studios. В фильме сыграют Джеймс Бэдж Дейл, Елена Анайя, Спенсер Гарретт и Лоуренс Фишберн.

Компания Prestige International Pictures в рамках Кинорынка реализовывала права на фантастический хоррор EXPERIMENT 11. Съемки ленты должны начаться в июне в Канаде, производством занимается местный продакшн High Park Entertainment. Действие разворачивается в таинственном медицинском исследовательском центре, где группа людей оказывается втянута в эксперимент с участием ИИ, который быстро выходит из-под контроля и становится опасным для всего человечества. Картина преподносится как фильм ужасов с элементами фантастики, за которым стоят в том числе продюсеры легендарного хоррора ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР.

SBS Productions и SBS International продвигали на Marché du Film вампирский хоррор NOCTURNAL от режиссера Паскаля Ложье, автора MУЧЕНИЦ. Сценарист ленты – Дэвид Бирк, работавший над поздними фильмами Пола Верховена, а также хоррором СЛЕНДЕРМЕН. Проект рассказывает о беженцах времен Второй мировой войны, которые вместо спасения попадают на остров с древним сверхъестественным злом. Съемки планируется начать осенью 2026 года в Латвии.

Ignite активно предлагал на Marché du Film фолк-хоррор THE PUNISHING с участием Кары Делевинь и Джона Бойеги. История в картине основана на скандинавском фольклоре и рассказывает о супружеской паре, которая живет на отдаленном исландском острове. Когда мужчина загадочным образом выздоравливает после смертельной болезни, жена с ужасом понимает, что чудесное исцеление стоило страшную цену. Проект находится на стадии постпродакшна, за сценарий и режиссуру отвечает Крис Спарлинг (сценарист фильмов ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО, ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ). Продюсерские функции распределили между собой Spooky Pictures, Tiki Tane Pictures, Redwire Pictures, Uncorked Productions, а также Джон Бойега. Финансированием занимались Redwire и Tiki Tane. Североамериканскими правами владеют WME Independent и UTA Independent Film Group.

Скотт Эдкинс и Льюис Тан сыграют главные роли в боевике DEADLOCKED. Фильм описывается как экшн-триллер об осаде, в которой под атакой оказывается группа присяжных. Продажи на Кинорынке в Каннах осуществляла Film Mode Entertainment. Эта же компания занимается производством проекта совместно с Vault Entertainment, Rebel Entertainment и In Tandem Productions. Съемки стартуют чуть позже в 2026 году. Режиссером станет Роэль Рейн. Кроме исполнения одной из ролей, Льюис Тан также будет курировать постановку боевых сцен вместе с экшн-хореографом.

Не теряют актуальности и оригинальные ромкомы и мелодрамы. К примеру, компании Highland Film Group и Gersh представили на Кинорынке ромком GRACE PERIOD. Режиссером выступает Питер Фачинелли. Главные роли исполнили Эшли Грин, Сет Грин и Мэтт Уолш. Сюжет строится вокруг молодой женщины, которая решает заморозить свои яйцеклетки и из-за этого оказывается в неловкой ситуации. Картину снимала в Торонто летом прошлого года компания WANGO Films.

Vantage Media приобрел у Vaneast Pictures права на дистрибуцию в Северной Америке исторической мелодрамы PRISONERS OF PARADISE. Выход фильма в прокат запланирован на август 2026 года. События ленты разворачиваются на острове Маврикий в 1925 году и затрагивают недавно осиротевшую девушку, которую отправили из Англии жить под опекой своего дяди. Оказавшись на острове, она бросает вызов тамошним правилам и запретам и влюбляется в местного рабочего. Режиссером проекта выступил Митч Дженкинс, роли сыграли Элли Бамбер, Рона Митра, Руперт Пенри-Джонс и другие. Мировая премьера картины состоялась на Бостонском кинофестивале 2025 года, где она завоевала в том числе награду за лучший фильм.

Аргентинская компания FilmSharks занималась международными продажами испаноязычной романтической драмы ALL THAT WE NEVER WERE, экранизации бестселлера Элис Келлен. Ленту поставил Хорхе Алонсо. В главных ролях – Макси Иглесиас, Маргарита Корсейру и Себастьян Сурита. По сюжету, молодая начинающая художница Лия тяжело переживает трагическую гибель своих родителей в результате аварии. В этот момент в ее жизни появляется Аксель, лучший друг ее брата, который решает о ней позаботиться. Объявлено, что Warner Bros. Spain выпустит фильм в Испании в июне 2026 года.

Arclight Studios и Hollywood Expansion Corporation совместно приобрели мировые права на картину ETHAN ALMIGHTY, основанную на реальной вдохновляющей истории спасения собаки по кличке Итан. Привлекший внимание миллионов людей кейс в итоге привел к законодательным изменениям по защите животных в США. В актерском составе проекта заявлены Шон Патрик Флэнери, Сельма Блэр, Брэндон Рут, Тревор Донован и другие. Режиссером и сценаристкой выступает Тани Макклур.

Лондонская The Mise-En-Scène Company предлагала на Marché du Film ансамблевую комедию THE NAPA BOYS режиссера Ника Кориросси, также сыгравшего в картине одну из главных ролей. Фильм рассказывает о группе друзей, которые под руководством таинственного незнакомца, известного как Сомелье, отправляются в причудливое путешествие по винодельческому региону. В актерском составе проекта множество различных комиков, в том числе Кевин Смит и Джейсон Мьюз. В США ленту выпустит Magnolia Pictures, которая приобрела права на нее после премьеры в секции Midnight Madness на кинофестивале в Торонто. Производством занималась Sunset Rose Pictures.

Archstone Entertainment запустила на Кинорынке в Каннах международные продажи триллера MURDERING MICHAEL MALLOY. Главные роли в нем исполнят Тим Рот и Тимоти Сполл. Режиссером и одним из авторов сценария является Раймонд де Фелитта (СИТИ-АЙЛЕНД). Действие картины разворачивается во времена Великой депрессии. По сюжету, владелец бара Тони Марино оформляет страховой полис на жизнь местного пьяницы Майкла Маллоя. Следующий шаг аферы – убить Маллоя ради получения страховой выплаты, но в этот момент выясняется, что его, кажется, невозможно убить. Съемки запланированы на третий квартал 2026 года.

Fifth Season заключила сделку на несколько проектов с HarbourView Equity Partners, инвест-компанией из Нью-Джерси, расширяющей свое присутствие в сфере кинопроизводства и телевидения. Первые картины в рамках соглашения – исторический боевик THE PEASANT, новый режиссерский проект Дева Пателя, выпускать который будет компания А24, а также NIGHTWATCHING, триллер с участием Милы Кунис и Клэнси Брауна. В последнем также участвуют компании Picturestart и Scott Free Productions Ридли Скотта. В софинансировании занята ShivHans. Съемки THE PEASANT уже стартовали, Дев Патель сам играет в проекте главную роль. Картина рассказывает о крестьянине из феодальной Индии XIV века, который начинает мстить наемникам, разорившим его общину. Fifth Season производит ленту в сотрудничестве с India Take One Productions, Minor Realm и Thunder Road.

Netflix приобрел международные права на анимационный проект IN WAVES, который открывал программу «Неделя критики». Автор мультфильма – франко-вьетнамский режиссер Фонг Май Нгуен. Проект снят по графическому роману, его действие разворачивается в Лос-Анджелесе. В IN WAVES рассказывается история любви между юношей-скейтбордистом и девушкой-серфингисткой. Продажей анимации на Marché du Film занималась компания Charades.

05.06.2026 Автор: Никита Никитин, Илья Кувшинов