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Предварительная касса четверга: «Закулисье реальности» борется с «Майклом» за первую строчку

Автор: Георгий Романов

5 июня 2026

«Дени и Мэни в кино!» начали прокат с четвертой строчки

Согласно предварительным данным, лучшей премьерой четверга стал хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG). Экспериментальный проект заработал в первый день проката чуть больше 40 млн рублей (79,5 тысяч зрителей), выступив практически вровень с холдовером МАЙКЛ (VLG). Скорее всего, по итогу недели в копилке картины Кейна Парсонса окажется 150-180 млн рублей. 

Четвертое место чарта отошло еще одной новинке, семейному проекту ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG). Отечественный релиз освоил в районе 7,5 млн рублей (21,6 тысяч зрителей), что за четыре дня проката должно вылиться в 35-40 млн рублей. 

Девятая строчка таблицы досталась фильму Квентина Тарантино УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ (КАР). Режиссерская версия хита двадцатилетней давности заработала около 2 млн рублей и к концу недели сможет показать результат в районе 8-10 млн рублей. 

Замкнула десятку анимационная лента ШЕВЕЛИ ПЕРЬЯМИ! (AK). Польский проект записал на свой счет 1,8 млн рублей, что к вечеру воскресенья может дать около 10 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

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