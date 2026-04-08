Креативный кластер анимации «Нейроны» начал свою работу

Автор: БК

8 апреля 2026

Проект реализуется в гибридном формате

В Ростове-на-Дону открылся креативный кластер анимации «Нейроны»

Проект реализуется в гибридном формате и включает два взаимодополняющих пространства: площадку в Центре креативных индустрий Ростова-на-Дону и цифровую онлайн-среду. Физическое пространство обеспечивает проведение образовательных, деловых и презентационных мероприятий, а виртуальная платформа представляет собой специализированную среду для интерактивного обучения, обмена опытом и совместной работы участников.

«Для нас запуск креативного кластера анимации “Нейроны” – это не просто региональная инициатива, а попытка выстроить полноценную производственную и продюсерскую цепочку внутри территории – Ростовская область. Мы видим анимацию как индустрию с высоким экспортным потенциалом, где ключевую роль играют не только авторы, но и продюсеры, способные работать с рынками, форматами и дистрибуцией. Сегодня в регионе есть сильные команды и таланты, но им не хватает системной инфраструктуры – от образования и акселерации до выхода на индустриальные рынки и партнерства с платформами и вещателями. Кластер “Нейроны” как раз закрывает этот разрыв, объединяя обучение, разработку проектов и их дальнейшее продвижение.

Мы сознательно делаем акцент на связке “аниматор – продюсер территории”, потому что современный автор должен мыслить не только художественно, но и индустриально – понимать, как его проект живет в экосистеме контента, как он масштабируется и находит свою аудиторию. В этом смысле кластер — это точка сборки новой модели региональной анимации, интегрированной в общероссийский и международный рынок», – отметили организаторы кластера, генеральный продюсер студии анимации «ЧайлдГуд Анимейшн» Николай Иванов и основатель проектного офиса «Студия и Достоевская» Наталья Иванова-Достоевская.

Фото: пресс-служба кластера

