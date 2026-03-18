Минцифры представило проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта

Автор: Илья Кувшинов

18 марта 2026

При принятии закона он вступит силу с 1 сентября 2027 года

 Минцифры разместило на портале проектов нормативных актов законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта в России.

Отмечается, что действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью.

В документе также указаны основные принципы регулирования нейросетей в России. Среди них:

• Разработка и обучение моделей ИИ должны осуществляться на территории РФ;
• При разработке и внедрении ИИ должны учитываться традиционные российские духовно-нравственные ценности;
• Закон вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ. Крупные соцсети обязаны проверять ее наличие и при отсутствии – самостоятельно маркировать или удалять контент;
• Разработчики моделей ИИ обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента;
• Граждане смогут оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке. Также граждане будут иметь право на компенсацию вреда, причиненного неправомерным использованием ИИ;

При принятии закона он вступит силу с 1 сентября 2027 года.

Фото: Freepik 

