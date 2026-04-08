  • Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта

Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта

Автор: Илья Кувшинов

8 апреля 2026

Первым из них станут «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки»

Холдинг ON Медиа запускает линейку проектов, созданных при помощи искусственного интеллекта. Первыми в ней станут анимационные сериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» по мотивам произведений писателя Эдуарда Успенского.

В производстве были задействованы около 30 различных ИИ-моделей, включая отечественные разработки, а над каждым из них трудится команда из 30 специалистов: от промт-инженеров до художников-аниматоров и монтажеров. 

Режиссером обоих сериалов выступил Георгий Мелик-Аллахвердов, а автором сценария – Андрей Гаврилов (ДОМОВЕНОК КУЗЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА). Свои голоса персонажам мультфильмов подарили Варвара Чабан, Даниил Эльдаров и Андрей Вальц. 

«Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КИОН, а также будут доступны на детских телеканалах JAM Kids и Family Jam. Каждый из сериалов включает по 52 эпизода длительностью не менее 3,5 минут.

Фото: постер сериала «Про девочку Веру и обезьянку Анфису»

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Королек моей любви» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля
Подробнее
Mubi выпустит в американский прокат «Минотавра» Андрея Звягинцева
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 года
Подробнее

Новости по теме

Креативный кластер анимации «Нейроны» начал свою работу
Подробнее
ON Медиа и «Ленфильм» займутся совместным производством фильмов и сериалов
Подробнее
Disney разорвал сделку с OpenAI на фоне закрытия платформы Sora
Подробнее
КИОН рассказал о новинках апреля
Подробнее
Минцифры представило проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта
Подробнее