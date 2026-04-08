Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта

Холдинг ON Медиа запускает линейку проектов, созданных при помощи искусственного интеллекта. Первыми в ней станут анимационные сериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» по мотивам произведений писателя Эдуарда Успенского.

В производстве были задействованы около 30 различных ИИ-моделей, включая отечественные разработки, а над каждым из них трудится команда из 30 специалистов: от промт-инженеров до художников-аниматоров и монтажеров.

Режиссером обоих сериалов выступил Георгий Мелик-Аллахвердов, а автором сценария – Андрей Гаврилов (ДОМОВЕНОК КУЗЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА). Свои голоса персонажам мультфильмов подарили Варвара Чабан, Даниил Эльдаров и Андрей Вальц.

«Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КИОН, а также будут доступны на детских телеканалах JAM Kids и Family Jam. Каждый из сериалов включает по 52 эпизода длительностью не менее 3,5 минут.

Фото: постер сериала «Про девочку Веру и обезьянку Анфису»