Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу

Автор: Георгий Романов

6 апреля 2026

Лучшей новинкой стала музыкальная комедия «Королек моей любви»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стала мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK). Экранизация романа Анны Джейн заработала около 214 млн рублей (418,8 тысяч зрителей) за уикенд, доведя свою общую кассу до отметки в 535 млн рублей. 

Лучшей новинкой недели стала отечественная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP). Фильм Марюса Вайсберга стартовал с третьей строчки чарта, освоив чуть больше 93 млн рублей (189,5 тысяч зрителей) за четыре дня проката. С учетом стартовой для фильма среды, в копилке релиза оказалось уже 110 млн рублей. 

Немецкая картина ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF) начала свой прокат с восьмого места таблицы лучших релизов уикенда. Семейный проект записал на свой счет 16 млн рублей в премьерный уикенд. 

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

