Mubi выпустит в американский прокат «Минотавра» Андрея Звягинцева
Автор: Илья Кувшинов
2 апреля 2026
Премьера картины может состояться на Каннском кинофестивале
Стриминговый сервис и дистрибьютор Mubi приобрел права на новую работу Андрея Звягинцева – компания выпустит криминальную драму МИНОТАВР на территории Северной Америки, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии, Швейцарии и Латинской Америки.
Напомним, что лента называется одним из потенциальных участников грядущего Каннского кинофестиваля. Программа смотра будет оглашена 9 апреля
В числе картин, которые Mubi ранее выпускал как прокатчик на подобных территориях – СУБСТАНЦИЯ Корали Фаржа, УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ Линн Рэмси, ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ Джима Джармуша.
Фото: кадр из фильма МИНОТАВР
