Mubi выпустит в американский прокат «Минотавра» Андрея Звягинцева

Премьера картины может состояться на Каннском кинофестивале

Стриминговый сервис и дистрибьютор Mubi приобрел права на новую работу Андрея Звягинцева – компания выпустит криминальную драму МИНОТАВР на территории Северной Америки, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии, Швейцарии и Латинской Америки.

Напомним, что лента называется одним из потенциальных участников грядущего Каннского кинофестиваля. Программа смотра будет оглашена 9 апреля

В числе картин, которые Mubi ранее выпускал как прокатчик на подобных территориях – СУБСТАНЦИЯ Корали Фаржа, УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ Линн Рэмси, ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ Джима Джармуша.

Фото: кадр из фильма МИНОТАВР