«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов

Автор: БК

8 апреля 2026

«Централ Партнершип» уступила позицию впервые с 2022 года

«Атмосфера Кино» возглавила капсоревнование дистрибьюторов. По предварительным данным, выручка фильмов прокатчика в 2026 году достигла 6,867 млрд рублей*.

В свою очередь, «Централ Партнершип» впервые с 2022 года опустилась на второе место в рейтинге – сборы релизов дистрибьютора составили в этом году 6,853 млрд*. Разница в количестве зрителей оказалась заметнее: 14,955 млн человек у проектов «Атмосферы» против 13,613 млн у картин ЦПШ. Напомним, что «Централ Партнершип» сохраняла лидерство среди кинопрокатных компаний с момента ухода мейджоров.

Самыми кассовыми фильмами «Атмосферы Кино» в этом году стали ПРОСТОКВАШИНО (2,432 млрд рублей), СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (2,093 млрд), ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (723 млн), ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (530 млн). Наиболее успешными релизами «Централ Партнершип» оказались ЧЕБУРАШКА 2 (6,052 млрд), НОВАЯ ТЕЩА (316 млн), УВОЛИТЬ ЖОРУ (242 млн), КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (109 млн).

«Атмосфера Кино» была основана в 2022 году Рубеном Дишдишяном («Марс Медиа»), Вадимом Ивановым (UPI Россия) и Николаем Борунковым (UPI Россия). В конце 2024 года Рубен Дишдишян вышел из состава акционеров, а в апреле 2025 года студия Yellow, Black and White стала совладельцем компании.

* по данным на 5 апреля 2026 года

