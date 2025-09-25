Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав

«О!КИНО» также будет заниматься международной дистрибуцией российских фильмов

Основатели «Атмосферы Кино» Вадим Иванов и Николай Борунков запустили новый проект – компанию «О!КИНО», которая будет заниматься реализацией цифровых и телевизионных прав, а также международной дистрибуцией российских фильмов.

«Наш опыт показывает, что партнерам часто необходим сервис, который предложит комплексные решения по релизу фильмов не только в кинотеатрах, но и на телевидении, цифровых платформах, а также на международных рынках. Создание “О!КИНО” – логичный шаг в развитии нашей команды», – отмечают они.

Должность директора по продажам займет Наталия Мышкина, ранее работавшая в компаниях RWV Film, Amediateka, «Планета Информ Телеконтент», где она курировала закупки и формирование каталогов, а также реализацию прав на телевидение и цифровые платформы.

На старте своей деятельности «О!КИНО» представит более 15 проектов. В их числе картины Кинокомпании братьев Андреасян (ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА, СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ, ПРО ДЕВОЧКУ ВЕРУ И ОБЕЗЬЯНКУ АНФИСУ), компании Legio Felix (ХАННА, ЧАЙКА, МАСЛЕНИЦА) и компании SoFilm (СКУФ, ЗА ЛЮБОВЬ). В дальнейшем планируется расширение каталога и установление партнерств с другими российскими и международными студиями и продюсерскими центрами.

На международных рынках, в свою очередь, первыми будут представлены права на экранизацию романа Евгения Водолазкина АВИАТОР и военную драму ЛИТВЯК.

Фото: кадр из фильма АВИАТОР