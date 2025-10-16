Доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла до 41%

Первое место вновь занял «Кинопоиск»

Исследовательская компания ICMR (ООО «ГФК-Русь») подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры в третьем квартале 2025 года. В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. Предметом исследования стали 14 онлайн-кинотеатров: «Иви», «Кинопоиск», Okko, Amediateka, Netflix, Apple TV, Premier, Wink, Start, «Билайн ТВ», KION, KinoPub, «Смотешка» и онлайн-кинотеатр «Триколор».

Согласно ему, доля подписчиков онлайн-кинотеатров составила 52% горожан (без значимых изменений по сравнению с предыдущим кварталом). В то же время значимо выросла доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров – с 39% до 41% жителей городов. Аналитики объясняют этот рост сезонностью – в начале осени платформы традиционно возвращаются к крупным премьерам.

Первое место как по общему количеству подписчиков (24%), так и по количеству жителей городов с платной подпиской (20%) вновь занял «Кинопоиск».

Распределение мест среди игроков в топ-5 в сравнении со вторым кварталом не изменилось: за «Кинопоиском» следуют Okko (12% общих подписчиков и 9% c платной подпиской), Wink (11% и 9%), «Иви» (10% и 7%) и KION (9% и 7%).

Фото: Freepik