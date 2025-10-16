top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла до 41%

Доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла до 41%

Автор: Илья Кувшинов

16 октября 2025

Первое место вновь занял «Кинопоиск»

Исследовательская компания ICMR (ООО «ГФК-Русь») подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры в третьем квартале 2025 года. В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. Предметом исследования стали 14 онлайн-кинотеатров: «Иви», «Кинопоиск», Okko, Amediateka, Netflix, Apple TV, Premier, Wink, Start, «Билайн ТВ», KION, KinoPub, «Смотешка» и онлайн-кинотеатр «Триколор».

Согласно ему, доля подписчиков онлайн-кинотеатров составила 52% горожан (без значимых изменений по сравнению с предыдущим кварталом). В то же время значимо выросла доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров – с 39% до 41% жителей городов. Аналитики объясняют этот рост сезонностью – в начале осени платформы традиционно возвращаются к крупным премьерам.

Первое место как по общему количеству подписчиков (24%), так и по количеству жителей городов с платной подпиской (20%) вновь занял «Кинопоиск».

Распределение мест среди игроков в топ-5 в сравнении со вторым кварталом не изменилось: за «Кинопоиском» следуют Okko (12% общих подписчиков и 9% c платной подпиской), Wink (11% и 9%), «Иви» (10% и 7%) и KION (9% и 7%).

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2025 год
Подробнее
Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Заключительный сезон «Очень странных дел» станет самым дорогим в истории
Подробнее
Сигурни Уивер может вернуться во франшизу «Чужой»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Главы киноподразделения Warner Bros. продлили свои контракты
Подробнее
Сиквел «Злой» поставил рекорд по предпродажам первого дня в 2025 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 октября 2025 года
Подробнее
Приквелу фильма Любови Аркус «Антон тут рядом» не выдали прокатное удостоверение
Подробнее
ИРИ открыл конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее
На форуме «Креативный код» обсудили меры по развитию киноиндустрии
Подробнее
Warner Bros. Discovery отклонил первоначальное предложение Paramount о покупке
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Август» возглавил чарт в третий раз
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Хроники русской революции»
Подробнее
Летнее время: скудные итоги
Подробнее
Касса России: «Август» вновь оказался в лидерах
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Эддингтон»
Подробнее

Новости по теме

Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Контент Start будет доступен в казахстанском онлайн-кинотеатре Unico
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2025 года выросла до 73,6 млрд рублей
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 40% за первые шесть месяцев 2025 года
Подробнее
Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России выросло до 67 млн человек
Подробнее