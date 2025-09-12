Контент Start будет доступен в казахстанском онлайн-кинотеатре Unico

Об этом рассказала совладелец группы компаний Start Юлия Миндубаева

Контент еще одного российского стриминга будет доступен на территории СНГ – с сегодняшнего дня проекты онлайн-кинотеатра Start появятся в Казахстане. Об этом рассказала совладелец группы компаний Start Юлия Миндубаева в интервью «Ведомостям».

«Стратегия выхода на новые рынки была актуальной для нас в 2019-2021 годы, но в настоящее время мы сосредоточены преимущественно на России. В странах СНГ мы развиваемся опять же в партнерской модели, в том числе Start появится в онлайн-кинотеатре Unico Play, который запускается в Казахстане 12 сентября», – заявила она.

Миндубаева подчеркнула, что партнерство с Unico не ограничилось подпиской: компания привлекла Start в качестве экспертов, а представители платформы поделились накопленным опытом в области контента, маркетинга, IT и технологических решений. «Фактически это наш первый опыт стратегического и операционного консалтинга вне собственного онлайн-кинотеатра», – добавила медиаменеджер.

Unico Play станет первым онлайн-кинотеатром, созданным специально для зрителей Казахстана. Контент платформы будет доступен на казахском, русском и других языках. На момент запуска зрителям обещают доступ к шести оригинальным проектам, снятым в Казахстане, и до 200+ часов эксклюзивного контента.