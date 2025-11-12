Нижняя палата парламента Казахстана одобрила запрет пропаганды ЛГБТ

Законопроект направлен на рассмотрение в Сенат

Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ* и педофилии в публичном пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

«В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации», – подчеркивается в заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.

Чтобы поправка заработала, законопроект должен быть одобрен в Сенате (верхней палате) парламента Казахстана и подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Стоит отметить, что в прошлом президент Казахстана высказывался, что страна нацелена на укрепление традиционных ценностей и называл противоположную пропаганду Запада «деструктивной».

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Фото: официальный сайт Мажилиса парламента Казахстана