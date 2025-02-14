top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Рэкетир. Новые времена» показал один из лучших стартов в истории Казахстана

«Рэкетир. Новые времена» показал один из лучших стартов в истории Казахстана

Автор: БК

14 февраля 2025

Криминальная драма заработала в четверг 135,4 млн тенге

Дистрибьютор Sulpak Cinema сообщает, что криминальная драма РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА показала третий лучший старт в казахстанском прокате, заработав за первый день 135,4 млн тенге.

Напомним, что рекордсменом по кассовым сборам стартового дня в Казахстане остается блокбастер АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ (155,4 млн тенге).

По сюжету заключительного фильма трилогии Саян выходит из тюрьмы, отсидев срок за убийство заклятого врага – однако на воле его ждет сын покойного, который жаждет мести за отца.

РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА также стартовал в российском прокате с 13 февраля.

Фото: кадр из фильма РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 февраля 2025 года
Подробнее
Касса четверга: «Оставь это ветру» стал лидером чарта
Подробнее
Касса России: «Злой город» продолжает лидировать
Подробнее
Стали известны победители премии Critics Choice Awards
Подробнее
На Супербоуле показали трейлеры финальной «Миссии: невыполнима», «Громовержцев» и многое другое
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Злой город» удержал лидерство
Подробнее
Инвестиции в британское кино и ТВ выросли до $7 млрд в 2024 году
Подробнее
«Анора» стала обладателем главных наград премий Гильдии продюсеров США и Гильдии режиссеров США
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Пророк» обходит «Мастера и Маргариту» и «Онегина»
Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Мы рожаем»
Подробнее
Международная касса: лидер китайской «новогодней битвы» установил рекорд сборов для одного рынка
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 февраля 2025 года
Подробнее
«Дикий робот» признан лучшим мультфильмом на Annie Awards
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Знакомство родителей»
Подробнее
Минувший Супербоул вновь стал второй самой просматриваемой телепередачей в истории США
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2025 представил программу стратегической сессии
Подробнее
«Горький fest» открыл прием заявок на участие в конкурсе
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Аутсорс»
Подробнее
Официальная касса России: ветер с моря дул
Подробнее
Телеканал СТС присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее

Новости по теме

Казахстанские участники рынка прокомментировали закрытие сети Kinopark и Kinoplex
Подробнее
В Казахстане приостановят работу кинотеатры сети Kinopark и Kinoplex
Подробнее
Зрители Казахстана смогут посмотреть Russian Film Festival на видеосервисе Okko
Подробнее
В Казахстане обсуждалась возможность подключения к ЕАИС в мае
Подробнее
В Казахстане изменились правила кинопроката
Подробнее