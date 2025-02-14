«Рэкетир. Новые времена» показал один из лучших стартов в истории Казахстана

Криминальная драма заработала в четверг 135,4 млн тенге

Дистрибьютор Sulpak Cinema сообщает, что криминальная драма РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА показала третий лучший старт в казахстанском прокате, заработав за первый день 135,4 млн тенге.

Напомним, что рекордсменом по кассовым сборам стартового дня в Казахстане остается блокбастер АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ (155,4 млн тенге).

По сюжету заключительного фильма трилогии Саян выходит из тюрьмы, отсидев срок за убийство заклятого врага – однако на воле его ждет сын покойного, который жаждет мести за отца.

РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА также стартовал в российском прокате с 13 февраля.

Фото: кадр из фильма РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА