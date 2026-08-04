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Казахстан рассчитывает расширить прокат национального кино в России

Автор: БК

4 августа 2026

Об этом заявил первый вице-министр культуры и информации страны Канат Искаков

Первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков заявил на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума, что страна заинтересована в более широком прокате национальных фильмов в России.

«Мы заинтересованы в том, чтобы интересное и конкурентоспособное казахстанское кино было масштабно представлено российскому зрителю. По части казахстанского проката проблем нет, российское кино широко представлено в наших кинотеатрах. У нас хорошее взаимодействие в этой сфере, но есть большой потенциал для дальнейшего роста, и нужно его реализовывать», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможном расширении взаимного кинопроката в ближайшее время, Искаков ответил: «Я думаю, вполне».

Напомним, что пока в этом году на российские экраны вышли всего два казахских фильма – криминальная драма ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (49,6 млн рублей), сделанная в копродукции с Кыргызстаном, и хоррор ДАСТУР: ПРОКЛЯТИЕ (3,3 млн рублей).

Фото: кадр из фильма ДАСТУР: ПРОКЛЯТИЕ

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