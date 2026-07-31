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Предварительная касса четверга: пиратская «Одиссея» возглавила прокат

Автор: Георгий Романов

31 июля 2026

В топ-10 также попали две отечественные новинки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стал блокбастер Кристофера Нолана ОДИССЕЯ, демонстрирующийся в рамках предсеансового обслуживания. По нашим неофициальным данным, фильм освоил около 50 млн рублей в первый день проката, что может дать порядка 300-350 млн рублей по итогу уикенда. 

С седьмого места стартовала российская комедия ЗА ЛЮБОВЬ (AK) с 3,7 млн рублей (8,4 тысячи зрителей) на своем счету. Такой результат позволяет новинке рассчитывать на 20-22 млн рублей за четыре дня проката. 

Строчкой ниже расположилась еще одна отечественная комедия СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP). В первый день релиз освоил примерно 3,6 млн рублей и к вечеру воскресенья в его копилке также может оказаться 20-22 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

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