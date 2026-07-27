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В Госсовете призвали формировать госзаказ на патриотическую мультипликацию

Автор: БК

27 июля 2026

Об этом заявила губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк

Губернатор Еврейской автономной области и председатель подкомиссии Госсовета «О механизмах региональной политики по сохранению исторической памяти с учетом современных вызовов» Мария Костюк заявила ТАСС, что организация готовит предложения по развитию отечественной мультипликации.

«Здесь, как и всегда, нужны ясные цели, четкая задача, конкретный заказ от государства и строгий контроль. Детской мультипликацией должны заниматься специалисты, понимающие возрастную педагогику и особенности детского мышления. Важно не навредить, а укрепить и поддержать ребенка, способствуя его дальнейшему развитию», – отметила она.

В частности, по словам Костюк, этой работой занимается писатель и сценарист Олег Рой, который входит в состав подкомиссии.

Фото: Magnific

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