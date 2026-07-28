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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 30 июля — 2 августа

Ограбить Лондон за любовь

В последний уикенд июля за статус лучшей новинки поборются две отечественные комедии. Фильм о ценности семьи и собственных корней СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP) будет интересен любителям российского кино в этом жанре и жителям кавказских республик. Можно ориентироваться на стартовые результаты аналогов МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (27,2 млн рублей и 66 тысяч зрителей) и РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (22,6 млн рублей и 48 тысяч зрителей).

Женская аудитория отдаст предпочтение комедии ЗА ЛЮБОВЬ (AK), где принимали участие звезды шоу-бизнеса во главе с телеведущей Ксенией Бородиной. Релиз может показать бóльший старт, чем СТАРЫЙ ОРЕЛ, однако на длинной дистанции скорее всего уступит конкуренту. Кассовыми референсами представляются РАВИОЛИ ОЛИ (28,3 млн рублей и 58 тысяч зрителей в первый уикенд) и МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн рублей и 74 тысячи зрителей на старте).

Мужскую аудиторию привлечет британский боевик ОГРАБИТЬ ЛОНДОН (ARM/CIPA) со звездным актерским составом. В картине снимались Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Сэм Уортингтон. Такие картины не часто попадают в отечественный прокат, поэтому следует рассчитывать на результаты похожих кинолент ДИСПЕТЧЕР (18,7 млн рублей на старте и 30,8 тысячи зрителей) и АГЕНТ НА УИКЕНД (16,9 млн рублей и 34,5 тысячи зрителей).

Мультфильм ХРАБРЫЙ ДАВИД (CPF) понравится религиозно ориентированному зрителю. Россия не относится к странам с высоким спросом на подобную продукцию, но экранизация библейской легенды вполне может привлечь детскую аудиторию за счет приключенческого и развлекательного нарратива. Ориентирами по сборам можно считать мультфильмы ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (7,9 млн рублей и 27 тысяч зрителей) и ЦАРЬ ЦАРЕЙ (7,7 млн рублей и 21 тысяча зрителей).

Также в прокат выйдут мелодрама ВСЕ ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ (NKI), фильм ужасов МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ. ЗЛО ВЕРНУЛОСЬ (KNLG), анимационный триллер НЕПОКОЙ (PVZGL), криминальная драма ОДНАЖДЫ В ГАЗЕ (HHG), слэшер ПИНОККИО: РАСКРЕПОЩЕННЫЙ (PNR), комедийный триллер ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ (WP) и мистическая картина ШКОЛА ПРИЗРАКОВ (EXP).

В пиратском сегменте ожидается премьера нового фильма Кристофера Нолана ОДИССЕЯ, который окажет заметное влияние на рынок – блокбастер должен привлечь не только поклонников творчества режиссера, но и зрителей, которые следят за зарубежными новинками.

Фото: кадр из фильма ЗА ЛЮБОВЬ

28.07.2026 Автор: Екатерина Кученева

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