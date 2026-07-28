КИОН рассказал о новинках августа

«Алиса в Стране Чудес. Безумные приключения», «Нам кранты» и лицензионные новинки

Одной из грядущих новинок онлайн-кинотеатра КИОН станет криминальная комедия «Нам кранты». Сериал рассказывает о трех друзьях, мечтавших заработать денег, но перешедших дорогу местному авторитету.

Кроме того, зрителей ждут сериал «Алиса в Стране Чудес. Безумные приключения», гонконгский боевик ЖИВАЯ ЯРОСТЬ, комедия РАСПАКОВКА, а также другие лицензионные премьеры.

С 31 июля:

«Нам кранты» (криминальная комедия, реж. Александр Собичевский)

Три пацана, жажда легких денег и башенный кран. Что может пойти не так? Все. Буслай, Сержант и Мансур дружат с детства и постоянно влипают в неприятности. Правда, на этот раз они попали по-крупному. Решив быстро заработать, парни отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый кран. Но все идет не по плану, и башня крана обрушивается на машину местного авторитета. Случайная авария запускает цепочку нелепых событий.

C 1 августа:

ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ (фантастика, реж. Джонатан Собол)

Миллиардер собирает на острове команду лучших ученых, чтобы установить связь с внеземной цивилизацией. Они отправляют сигнал в космос и получают ответ. Неизвестно, чем грозит человечеству пришествие расы, превосходящей его технически и ментально. Земля готовится встретить гостей с оружием в руках.

«Рассказы из русской истории. Владимир Мединский, 16 серий» (документальный)

Цикл лекций Владимира Мединского, охватывающий период, начиная со Смутного времени (начало XVII века) и до конца царствования Александра III (конец XIX века). Лекции представляют интерес для самой широкой аудитории, рекомендованы в качестве дополнительного материала для школьников и студентов, изучающих историю России.

Со 2 августа:

«Алиса в Стране Чудес. Безумные приключения» (семейный, реж. Юрий Хмельницкий)

Жизнь обычной девятиклассницы Алисы меняется в тот момент, когда Белый Кролик похищает у нее часы, и она оказывается в Стране Чудес, где время никогда по-настоящему не шло: здесь никто не стареет, ничто не заканчивается, а власть Королевы держится на вечном абсурдном равновесии. Кролик по наущению коварной Герцогини хочет впервые запустить время и с его помощью разрушить старый порядок. Однако не все так просто, часы не работают на жителях Страны Чудес, время идет только тогда, когда они находятся на руке Алисы. Значит, настоящий ключ к переменам – не часы, а сама девочка!

С 5 августа:

ВОЙНЫ МАФИИ (экшн, реж. Скотт Виндхаузер)

Заключенный неожиданно получает шанс на досрочное освобождение, но его свобода оборачивается кошмаром. Его принуждают присоединиться к секретному отряду из шести человек, участвующих в шпионской операции. Однако все идет не по плану: в первый же день все его напарники оказываются убитыми.

С 6 августа:

РАСПАКОВКА (комедия, реж. Владислав Богуш)

Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом – выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда Влад решает, как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает ему все новые и новые испытания.

«Холод» (драма, реж. Алексей Казаков)

Женя попадает в тюрьму за аварию, в которой погибли ее муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники аварии – мажоры, чьи родители повлияли на исход дела. В колонии Женя случайно спасает зечку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает Женю, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны и начинает мстить своим врагам.

«Заколдованный дворец» (фэнтези)

Шаманка Е Ри объединяется с духом имуги Кан Чхоль-и, захватившим тело ее убитого возлюбленного. Им предстоит разгадать тайны дворцовых призраков, чтобы узнать причину гибели Юн Гапа.

«Под прикрытием в старшей школе» (экшн-комедия)

После провала операции агент корейской спецслужбы Чон Хэсон получает новое задание – под видом старшеклассника проникнуть в элитную школу. По данным разведки, во время японской оккупации ее директор спрятал на территории золотые слитки стоимостью 800 миллионов долларов. Хэсону и его коллегам предстоит отыскать клад, не вызвав подозрений у нынешнего руководства школы.

«Богомол» (детективный триллер)

Отбывающая срок серийная убийца по прозвищу Богомол, 20 лет назад жестоко убившая пятерых мужчин, привлекается к следствию, чтобы поймать собственного подражателя. Женщина ставит два условия: пока идет расследование, она будет жить вне тюрьмы, и с ней должен работать ее сын, который много лет назад сменил имя, стал полицейским и не хочет иметь с матерью ничего общего.

«Мои призрачные клиенты» (фэнтези-комедия)

Юрист по трудовому праву Но Му-джин, чудом выжив в несчастном случае на фабрике, начинает видеть призраков погибших рабочих, которым теперь должен помочь добиться справедливости.

«Я украла первую ночь главного героя!» (фэнтези-ромком)

Обычная студентка внезапно оказывается в любимом романе, действие которого происходит в Чосоне. Теперь она – персонаж второго плана, дочь состоятельных благородных родителей с обычным стремлением жить тихой жизнью. Но, ведомая вселившейся в нее студенткой, девушка проводит ночь с главным героем, членом королевской семьи.

«Акула: Буря» (экшн)

После освобождения из тюрьмы Чха У-соль начинает профессионально заниматься смешанными единоборствами. Едва начав новую жизнь, он снова сталкивается с Хен У-еном, который уже завоевал определенный авторитет в криминальном мире. Теперь У-соль вынужден сражаться не только за свою жизнь, но и за тех, кто ему дорог.

«Цветок зла» (детективный триллер)

Детектив Чха Чжи Вон счастлива в браке и воспитывает дочь с заботливым мужем Пэк Хи Соном. Расследуя старое дело о серийных убийствах, она неожиданно обнаруживает, что преступление может быть связано с человеком, которого она знает лучше всех. Чем ближе Чжи Вон подбирается к правде, тем больше тайн открывается в ее собственной семье.

«Я не робот» (фантастическая мелодрама)

Богатый предприниматель Ким Мин Гю страдает от психосоматической аллергии на людей – при прикосновении к человеку его тело покрывается сыпью. Из-за болезни он живет в изоляции, пока случайно не знакомится с девушкой Чо Джи А, выдающей себя за совершенного робота-андроида.

«Что случилось с секретарем Ким?» (романтическая комедия)

Богатый наследник Ли Ен-джун занимает должность вице-президента семейной компании. Он красив, умен и высокомерен. Его секретарь Ким Ми-со работала с ним несколько лет и идеально справлялась с работой, но теперь девушка решила уволиться.

«Силачка До Бон Сун» (комедия)

Невероятно сильная До Бон-сун влюблена в педанта и зануду Кук-ту, поэтому изо всех сил пытается подстроиться под его идеальный типаж – быть милой и изящной. Но Бон-сун все-таки необычная, поэтому получает работу телохранителя наследника богатой семьи Ан Мин-хека. А тот – полная противоположность ее возлюбленного: импульсивный, высокомерный и избалованный.

«Потомки солнца» (мелодрама)

История любви миротворца OOH капитана Ю Щи-джина и военного врача Кан Мо-ен, которые по приказу ООН оказались в столице другого государства, охваченного войной.

«Параллельные миры» (фэнтези-мелодрама)

История о странном и загадочном романе между парнем Кан-чхолем, который очень богат, но существует только в вэб-комиксе «W», и девушкой О Ен-джу, которая является хирургом в реальном мире.

«Хилер» (романтический триллер)

Ким Мун-хо – звезда среди репортеров, а также брат владельца огромной медиакомпании. Из-за событий, произошедших в детстве, он чувствует вину перед Чхэ Ен-щин. Чтобы искупить свои грехи, парень пытается помочь ей превратиться в известную журналистку. Но в какой-то момент повзрослевшая Ен-щин начинает затрагивать его сердце и убеждения.

«Императрица Ки» (драма)

Историческая сага о Ки Хван-ху, которая родилась в Корее и стала затем императрицей китайской династии Юань. Борьба с соперницей за сердце императора и борьба двух правителей за сердце героини – любовные треугольники в этой истории масштабны и преисполнены политики.

«Мышь» (детективный триллер)

Серийный убийца держит в страхе всю страну, и правительство обсуждает законопроект о генетическом тесте, позволяющем определить ген психопатии еще до рождения. Спустя годы последствия его преступлений неожиданно связывают судьбы молодого полицейского, опытного детектива, телепродюсера и старшеклассницы, которые оказываются втянуты в новую череду жестоких убийств.

С 10 августа:

«Кофе с ароматом любви» (мелодрама, реж. Маурисио Крус, Ольга Лусия Родригес)

Молодая сборщица кофе Гавиота спасает владельца кофейной империи, и в благодарность тот обещает ей гектар земли. Однако мужчина умирает, не успев оформить наследство. Пытаясь отстоять свое право на подарок, девушка знакомится с его сыном Себастьяном – наследником семейного бизнеса, в которого неожиданно влюбляется. Но их разделяет социальное положение.

С 11 августа:

ЖИВАЯ ЯРОСТЬ (экшн, реж. Кэндзи Танигаки)

Юго-Восточная Азия. Дочь немого разнорабочего Ван Вэя похищает преступная группировка. Не дождавшись помощи от полиции, он самостоятельно отправляется на поиски. Его неожиданным союзником становится Навин – неутомимый журналист, жена которого исчезла, расследуя деятельность той же самой группировки. Мужчинам из разных слоев общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.

С 17 августа:

«Новая жизнь Анны» (мелодрама, реж. Ольга Лусия Родригес)

Красивая и талантливая Анна 25 лет прожила в браке со своей первой любовью, пока не узнала об измене мужа. После тяжелого предательства героиня решает полностью изменить свою жизнь и знакомится с учтивым и обаятельным Хоакином, который вдвое моложе ее. Однако близкие не готовы принять их отношения.

Фото: кадр из сериала «Нам кранты»