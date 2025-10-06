Джеки Чан поработает в Казахстане над новыми «Доспехами Бога»

Об этом заявила казахстанская студия Salem Entertainment

Казахстанская студия Salem Entertainment сообщила в своем Instagram*, что работа над четвертым фильмом франшизы ДОСПЕХИ БОГА с Джеки Чаном пройдет на территории страны.

«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алматы. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы – ДОСПЕХИ БОГА: УЛЬТИМАТУМ. Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», – заявили представители студии.

Напомним, что актер прилетал в Алматы в конце сентября – тогда сообщалось, что Чан посетил город для отбора локаций будущего проекта, однако в студии не сообщали, о чем именно идет речь.

Последний фильм серии – ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК – дебютировал в российском прокате в 2013 году.

* Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ

Фото: кадр из фильма ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК