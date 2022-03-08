Казахстанские участники рынка прокомментировали закрытие сети Kinopark и Kinoplex

Сети кинотеатров не испытывают трудностей с получением голливудского контента

8 марта стало известно, что казахстанская сеть кинотеатров Kinopark и Kinoplex приостановит работу с 1 апреля. Глава сети Алмаз Малдыбаев объяснил закрытие отказом голливудских студий предоставлять контент. Когда площадки возобновят работу, пока неизвестно. БК поговорил с другими участниками казахстанского рынка, чтобы лучше понять обстановку.

Коммерческий директор киносети Chaplin Cinemas (5 кинотеатров на 47 залов в городах Алма-Ата и Нур-Султан) Дмитрий Кириенко рассказал, что их кинотеатры не испытывают проблем с голливудским контентом: «Мне сложно комментировать решение коллег по закрытию, так как мне неведомы детали и причины, которыми оно обусловлено. Надеюсь, они смогут найти для себя временное решение, чтобы возобновить работу. Что касается Chaplin Cinemas, мы продолжаем спокойно работать, не ощущая пока никаких изменений, паники нет. Единственная на данный момент объявленная отмена на нашем рынке – невыход мультфильма Я КРАСНЕЮ. Но блокбастер студии Sony МОРБИУС от дистрибьютора «Меломан», который выпускает в Казахстане как релизы компании Disney, так и Sony, пока подтвержден. Плюс компания Sulpak Cinema, представляющая в Казахстане интересы Universal, Warner Bros. и Paramount, подтвердила нам, что контракты с голливудскими студиями у нее заключены напрямую, без каких-либо посредников, так что трудностей возникнуть не должно. Кроме того, мы всегда целенаправленно расширяли присутствие в своем репертуаре различного неголливудского кино, исходя из того, что ни у кого нет предубеждений против нашего рынка. Мы продолжим делать это и впредь, что внесет дополнительное разнообразие в наш репертуар».

Директор по кинопрокату компании Sulpak Cinema Артем Головашкин в разговоре с БК подтвердил, что три голливудские студии сохраняют полноценное присутствие на казахстанском рынке: «Universal Pictures, Warner Bros., Paramount Pictures и независимые студии работают без изменений. Компания Sulpak Cinema, официальный дистрибьютор этих студий в Казахстане, подтверждает, что выпуск фильмов на территории страны будет осуществляться в четком соответствии с графиком репертуарного планирования. Решение одной из сетей о закрытии, вероятно, вызвано внутренними вопросами, которые не связаны с отсутствием репертуара. Мы продолжаем работать и предоставлять фильмы всем нашим партнерам».

БК продолжит следить за развитием ситуации.

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