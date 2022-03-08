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В Казахстане приостановят работу кинотеатры сети Kinopark и Kinoplex

Автор: БК

8 марта 2022

Глава сети объясняет решение отказом голливудских студий предоставить контент

Сеть кинотеатров Kinopark и Kinoplex в Казахстане вынуждена преостановить работу с 1 апреля, сообщает Vlast.kz. Об этом стало известно со слов главы киносети Алмаза Малдыбаева. Голливудский контент поступал в кинотеатры Казахстана преимущественно через российские офисы американских студий. Запрет на показ их фильмов в России распространился, таким образом, и на соседний рынок. По этой причине кинотеатрам в скором времени будет нечем заполнять репертуар. Когда площадки возобновят работу, пока неизвестно.

«К сожалению, большие голливудские компании, которые через Россию работают, отказываются предоставлять нам кино, и нам буквально с первого апреля нечего показывать, поэтому компания Kinopark и Kinoplex вынуждена будет закрыться на неопределенный срок с первого апреля. Я сожалею, но такова реальность», – прокомментировал ситуацию Малдыбаев.

Сеть кинотеатров Kinopark Theatres была образована в 2005 году. На данный момент в ее состав входит 11 многозальных площадок в городах Алматы, Астана, Шыхмент и других. В общей сложности киносеть насчитывает 72 зала на 10 147 посадочных мест. 

Первыми голливудского контента из-за военной спецоперации России в Украине лишились российские кинотеатры. О закрытии тех или иных площадок в России информации пока не поступало.

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