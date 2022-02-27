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Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию

Автор: БК

27 февраля 2022

БК собирает актуальную информацию о том, что происходит в прокате, на телевидении и в медиасфере

В связи с ситуацией на международной арене прокатчики в России начали отменять запланированные ранее мероприятия.

Так, компания «Вольга» решила отказаться от проведения большой презентации своих проектов на 2022 год, которая должна была состояться 3 марта и на которую были приглашены букеры из других городов.

Disney отменил светскую премьеру мультфильма Я КРАСНЕЮ, которая была запланирована на 2 марта. 

Режиссер Ильдико Эньеди отказалась от Q&A-сессии с российскими зрителями перед премьерой своего нового фильма ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖЕНЫ. Вместо этого 1 марта зрителям на показе в кинотеатре «Художественный» будет представлено заранее записанное приветствие режиссера.

Кроме того, Sony Pictures убрала из графика релизов картину СВОЯ ВОЙНА Алексея Чадова, прокат которой должен был стартовать 17 марта. Вероятно, это не последний перенос фильмов на военную тематику.

Затронули изменения и отечественные видеосервисы. «Кинопоиск» перенес премьеру нового эпизода второго сезона сериала «Последний министр» после обращения его режиссера и сценариста Романа Волобуева – показ назначен на 5 марта вместо 26 февраля. Онлайн-кинотеатр Start убрал из графика релизов премьеру второго сезона проекта «Пассажиры» – старт планировался 25 февраля.

Перемены также ощутило телевидение. БК уже ранее сообщал, что ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение 2022».

Телеканал ТНТ закончил сотрудничество с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном, мотивировав этот шаг тем, что канал «не может допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ». Пресс-служба канала отметила, что ТНТ является развлекательным каналом и всегда был и остается вне политики.

Также стало известно, что теканал «Пятница!», как и ТНТ входящий в холдинг «Газмпром-медиа», перестал сотрудничать с украинским продакшном TeenSpirit, работающим над шоу «Орел и решка». Теперь проект не будет выходить на данном телеканале.

Материал дополняется.

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