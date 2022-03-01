Организаторы MIPTV отказали в участии делегатам из России

Сделки и предварительные договоренности с отечественными компаниями могут быть отменены

Организаторы телевизионного рынка MIPTV заявили, что участников из России на набережной Круазетт в этом году не будет, сообщает Deadline. Решение об отказе в участии российских компаний принято в соответствии с санкциями, введенными правительством Франции в связи с ситуацией в Украине. Предполагается также, что с российскими компаниями будут отменены все сделки, предварительные договоренности по которым были достигнуты до старта телерынка.

RX France, владеющая MIPTV, в своем официальном заявлении выразила солидарность как со своими сотрудниками, у которых есть семья или друзья в Украине, так и с российскими сотрудниками, также работающими сегодня в сложных условиях.

Крупнейший рынок телевизионного контента MIPTV планируется к проведению в Каннах с 4 по 6 апреля, мероприятие впервые за три года состоится в очном формате.

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