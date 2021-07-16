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Рынок контента MIPCOM состоится в октябре

Мероприятие планируется провести в очном формате

После успешного проведения Каннского кинофестиваля мэр города Дэвид Лиснар рассчитывает провести в офлайн-формате в октябре рынок MIPCOM. Подробностей о том, как часто в рамках мероприятия необходимо сдавать тест на коронавирус, неизвестно.

«MIPCOM состоится в октябре — это точно. Недавно мы связались с организаторами, и количество заявок уже хорошее», — сказал Лиснард Screen Daily. 

Параллельно с MIPCOM пройдет Canneseries — фестиваль сериалов, который обычно проходит вместе с MIPTV, однако в 2021 году он был перенесен из-за роста числа заражений коронавирусом во Франции в то время. 

«Кинофестиваль показл, что мы можем и должны организовывать мероприятия, и возобновлять активную экономическую деятельность, — сказал мэр. — Сложно было решить, проводить ли фестиваль в июле, но мы показали, что это возможно. Красные дорожки выглядят великолепно, нет скоплений людей, и всякий раз, когда выявляется случай заражения, мы быстро с ним разбираемся».

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16.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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