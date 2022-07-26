MIPCOM 2022 пройдет в октябре без российских участников

Об этом БК рассказала Александра Модестова

Крупнейший международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM 2022 пройдет без российских делегатов. Компания-организатор RX France не будет рассматривать заявки из России. Об этом в прямом эфире телеграм-канала БК рассказала генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова.

Решение RX France, проводящей выставку, может быть пересмотрено в следующем году, но пока организаторами до российских делегатов неофициально было доведено решение, что им лучше не обращаться с заявками на участие, так как в получении аккредитации им будет отказано. Это касается как выставки MIPCOM 2022, так и мероприятий Mip Africa и Mip Cancun. При этом официально компания RX France не заявляла об отказе в аккредитации делегациям из России.

«Продавать контент из России напрямую и раньше было сложно. У многих наших прозводителей есть компании-саттелиты на Кипре или Виргинских Островах. Это делается с целью избежать двойного налогооблажения и прочих технических сложностей при продаже контента зарубеж. Российские участники пытались подать заявки через эти компании, но даже в этом случае их вежливо просят не регистрироваться», - рассказала Александра Модестова.

При этом, со слов Модестовой, в прошедшем апреле организаторы MipTV были готовы пригласить российских участников, но тут вмешалась пресса: «Из России в MipTV всегда участвовало большое количество байеров и экпонентов. В России работают до 20 платформ, которые закупают контент по всему миру. Потеря такого количества клиентов для MipTV – существенная история. Мы встречались с нашими французским коллегами, чтобы мирно договориться о сотрудничестве, но одно французское издание написало, что RX France не допустит никого из россиян до участия в рынке. Рисковать и делать опровергающее заявление наши коллеги не рикнули. Они взвесили все риски и решили не регистрировать российских участников даже по-тихому. К сожалению, зарубежная пресса давно обладает серьезной властью. Это был политический момент, который не имел отношения к бизнесу. Но продажа контента сейчас находится на острие политической коньюнктуры. К этому нужно научится относиться философски».

Предыдущий MIPCOM состоялся в октябре прошлого года в гибридном формате. Тогда в мероприятиях рынка приняли участие более 50 российских медиакомпаний.

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