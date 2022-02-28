Netflix отказался транслировать эфир российских телеканалов

При этом по российскому законодательству, платформа обязана транслировать такой контент

Онлайн-кинотеатр Netflix отказался транслировать контент первого и второго мультиплексов, сообщает Variety. Так как видеосервис внесен Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов, то в соответствии с российским законодательством Netflix обязан ретранслировать эфир российских телеканалов для пользователей в РФ. Однако согласно официальному заявлению, стриминг-платформа не намерена подчинятся данному требованию.

Сервис был добавлен в реестр аудиовизуальных сервисов в декабре прошлого года, когда Netflix перешагнул в России отметку в 100 тысяч подписчиков. Попадание в реестр означает, что отныне Netflix обязан начать вещание эфира телеканалов первого и второго мультиплексов, в том числе Первого канала, НТВ, телеканала «Спас» и других.

Предполагается, что все отечественные онлайн-сервисы начнут трансляцию каналов с 1 марта. При этом на данный момент Netflix является единственным зарубежным OTT-сервисом, внесенным в вышеупомянутый реестр. HBO Max представлен на российском рынке посредством сервиса Amediateka. В свою очередь, Apple TV Plus и другие платформы до сих пор не запустили в России свои локальные версии.

На текущий момент Netflix продолжает предоставлять свои услуги в России. Сервис зашел на отечественный рынок год назад, произведя локализацию пользовательского интерфейса и системы платежей. Однако отдельного офиса или собственных сотрудников в России у Netflix нет. Оператором сервиса выступает компания «Развлекательный онлайн-сервис» в составе «Национальной Медиа Группы». На текущий год запланирован выход первого оригинального многосерийного проекта Netflix на русском языке «Анна К», снятого по мотивам романа Льва Толстого.

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