Он был открыт в 1928 году

Стриминговый сервис Netflix завершил сделку по приобретению исторического студийного комплекса Radford Studio Center в Лос-Анджелесе. Вместо ожидавшегося аукциона кредиторы во главе с Goldman Sachs отозвали объект с торгов и продали его напрямую платформе. Стоимость сделки составила $380 млн.

Открытый в 1928 году комплекс площадью около 22 гектаров на протяжении нескольких десятилетий служил производственной базой телеканала CBS. За почти вековую историю здесь работали над многочисленными фильмами и сериалами, включая «Сайнфелд», «Остров Гиллигана», «Уилл и Грейс», «Шоу 70-х» и «Парки и зоны отдыха».

В инфраструктуру Radford входят 22 съемочных павильона, около 210 тысяч кв. футов офисных помещений и еще 172,7 тысячи кв. футов вспомогательных площадей.

В Netflix назвали приобретение «значительными новыми инвестициями в киноиндустрию Калифорнии» и выразили надежду при поддержке властей штата и Лос-Анджелеса превратить комплекс в полноценный производственный центр.

Фото: официальный сайт Radford Studio Center