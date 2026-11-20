Общий лимит картины составит 5300 рублей

Пресс-служба Минкультуры сообщила, что лимит по программе «Пушкинская карта» на посещение кинотеатров увеличен на 300 рублей до конца года.

«До конца текущего года лимит «Пушкинской карты» для приобретения билетов в кино увеличен на 300 рублей. Таким образом, общий лимит составит 5300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что картой пользуются около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет.