Лимит «Пушкинской карты» на кино увеличен на 300 рублей до конца года
Автор: БК
20 ноября 2026
Общий лимит картины составит 5300 рублей
Пресс-служба Минкультуры сообщила, что лимит по программе «Пушкинская карта» на посещение кинотеатров увеличен на 300 рублей до конца года.
«До конца текущего года лимит «Пушкинской карты» для приобретения билетов в кино увеличен на 300 рублей. Таким образом, общий лимит составит 5300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что картой пользуются около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет.
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