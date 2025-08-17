Владельцы «Пушкинских карт» должны перевыпустить их в 2026 году из-за смены эмитента

Изменения также коснутся организаций культуры и билетных операторов

С 1 января 2026 года «Пушкинская карта» сменит оператора с «Почта Банка» на ВТБ, и эти изменения затронут как держателей карт, так и учреждения культуры, участвующие в программе.

Сообщается, что перевыпустить карту можно в мобильном приложении «Госуслуги Культура», в интернет-сервисе «Почта Банка» или в его клиентском центре. Те, кто не успеют сделать это до конца года – не смогут воспользоваться текущей «Пушкинской картой» в 2026 году.

В случае, если владелец карты не успеет заняться ее перевыпуском в этом году, то это возможно сделать и позднее – правда, для этого придется обращаться уже в ВТБ или воспользоваться приложением «Госуслуги Культура».

Организациям культуры и билетным операторам, участвующим в программе, в свою очередь, необходимо в течение 2025 года акцептовать оферту (с 1 сентября), добавить новые BIN в настройки терминала и сохранить информацию о выпущенном токене. Более подробная информация доступна на сайте «Почта Банка».

Стоит отметить, что смена эмитента никак не скажется на начислении денег от государства – 1 января лимит «Пушкинской карты» вновь обновится до 5 тыс рублей.