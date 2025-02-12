Программа «Пушкинская карта» будет реализовываться в рамках нацпроекта «Семья»

Условия для пользователей и участников программы не изменятся

Правительство России постановило исключить программу «Пушкинская карта» из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года и перенести ее в другой нацпроект.

Минкультуры подтвердило ТАСС, что с 2025 года реализация программы будет осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошел в национальный проект «Семья».

Отмечается, что условия для пользователей и участников программы в связи с переходом в другой нацпроект не изменятся.

Напомним, что согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2025 год на программу «Пушкинская карта» будет направлено 12,15 млрд рублей.