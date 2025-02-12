Программа «Пушкинская карта» будет реализовываться в рамках нацпроекта «Семья»
Автор: Илья Кувшинов
12 февраля 2025
Условия для пользователей и участников программы не изменятся
Правительство России постановило исключить программу «Пушкинская карта» из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года и перенести ее в другой нацпроект.
Минкультуры подтвердило ТАСС, что с 2025 года реализация программы будет осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошел в национальный проект «Семья».
Отмечается, что условия для пользователей и участников программы в связи с переходом в другой нацпроект не изменятся.
Напомним, что согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2025 год на программу «Пушкинская карта» будет направлено 12,15 млрд рублей.
Самое читаемое
Мировая премьера «Исчезновения» Кирилла Серебренникова может состояться на Каннском кинофестивалеПодробнее
Предварительная касса четверга: турецкая мелодрама «Оставь это ветру» уверенно возглавила прокатПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink представил новинки сезона 2025 годаПодробнее
Прогноз как предчувствие: разбор ошибок 2024 годаПодробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Оставь это ветру» обогнала комедию «Холоп. Великолепный век»Подробнее
Касса четверга: «Оставь это ветру» стал лидером чартаПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 февраля 2025 годаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6–9 февраляПодробнее
Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2024 годПодробнее
Стали известны победители премии Critics Choice AwardsПодробнее
Касса России: «Злой город» продолжает лидироватьПодробнее
В Москве прошла премьера драмы «Война и музыка»Подробнее
«Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon в РоссииПодробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Мурманской области в 2024 годуПодробнее
Рынок онлайн-пиратства сократился на 4% в 2024 годуПодробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программуПодробнее
Инвестиции в британское кино и ТВ выросли до $7 млрд в 2024 годуПодробнее
В Москве прошла премьера комедии «Мы рожаем»Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Знакомство родителей»Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Злой город» удержал лидерствоПодробнее