top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Программа «Пушкинская карта» будет реализовываться в рамках нацпроекта «Семья»

Программа «Пушкинская карта» будет реализовываться в рамках нацпроекта «Семья»

Автор: Илья Кувшинов

12 февраля 2025

Условия для пользователей и участников программы не изменятся

Правительство России постановило исключить программу «Пушкинская карта» из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года и перенести ее в другой нацпроект.

Минкультуры подтвердило ТАСС, что с 2025 года реализация программы будет осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошел в национальный проект «Семья».

Отмечается, что условия для пользователей и участников программы в связи с переходом в другой нацпроект не изменятся.

Напомним, что согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2025 год на программу «Пушкинская карта» будет направлено 12,15 млрд рублей.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Мировая премьера «Исчезновения» Кирилла Серебренникова может состояться на Каннском кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: турецкая мелодрама «Оставь это ветру» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink представил новинки сезона 2025 года
Подробнее
Прогноз как предчувствие: разбор ошибок 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Оставь это ветру» обогнала комедию «Холоп. Великолепный век»
Подробнее
Касса четверга: «Оставь это ветру» стал лидером чарта
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 февраля 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6–9 февраля
Подробнее
Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2024 год
Подробнее
Стали известны победители премии Critics Choice Awards
Подробнее
Касса России: «Злой город» продолжает лидировать
Подробнее
В Москве прошла премьера драмы «Война и музыка»
Подробнее
«Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon в России
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Мурманской области в 2024 году
Подробнее
Рынок онлайн-пиратства сократился на 4% в 2024 году
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее
Инвестиции в британское кино и ТВ выросли до $7 млрд в 2024 году
Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Мы рожаем»
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Знакомство родителей»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Злой город» удержал лидерство
Подробнее

Новости по теме

На программу «Пушкинская карта» за ближайшие три года потратят почти 62 млрд рублей
Подробнее
На сеансы российского кино по «Пушкинской карте» было продано более 30 млн билетов
Подробнее
В Новосибирске завели дело о хищении более 11 млн рублей по «Пушкинской карте»
Подробнее